La Villa recuerda a las víctimas de la violencia machista

El próximo 25 de noviembre se celebra el 'Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres', una fecha que el Ayuntamiento de Puerto Real no pasa por alto. De hecho, en la Villa se conmemora todos los días 25 de todos los meses con un acto de repulsa la terrorismo machista.

Este jueves, ha tenido lugar el acto institucional que se enmarca dentro de esta efemérides en el Centro Cultural San José, lugar al que se trasladaron los actos a causa de la lluvia.

Fue la concejala de Feminismos-LGTBI, Encarna Marín, quien iniciaba el acto con un alegato contra la violencia machista que dirigió, en particular, a los hombres. "Preguntad a las mujeres qué se siente cuando son violadas, cuando no se les permite hablar en público, cuando tienen salarios inferiores que sus compañeros hombres o cuando tienen miedo de salir solas a la calle", dijo Marín. "Si no alzáis la voz, también seréis cómplices de esta barbarie", añadió.

El acto continuó con la lectura de de la declaración institucional elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la que el Ayuntamiento se suma. Una declaración que concluía con un mensaje en firme: "Nos comprometemos a implementar todas las medidas de coordinación interadministrativa para proteger, defender y liberar a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género".

Tras ello arrancaba el momento mas emotivo. Ante un cartel contra la violencia machista, vecinos y vecinas de Puerto Real, del ámbito de la cultura, la política, el derecho, el asociacionismo o entidades juveniles, fueron recordando los nombres de las 44 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, a lo largo de este 2018. Nombres que, al mismo tiempo, el artista puertorrealeño, Marío Gargon, fue pintando en un mural y con los que construyó un símbolo de la lucha feminista, antes de que se guardase un minuto de silencio en memoria de todas ellas.

Para cerrar el acto, el alcalde, que está participando en la Escuela de Hombres por la Igualdad que ha creado el Consistorio, tomó la palabra para contar que "ya hay una cosa que he aprendido en la Escuela y que no voy a olvidar, y es a ser impertinente". Así, Romero invitó a la ciudadanía que llenaba el Centro Cultural a que también fuesen "impertinentes" y que no tuviesen miedo de corregir a quienes nos rodean, de condenar los abusos que vemos en nuestro día a día ni de combatir los micromachismos que estamos acostumbrados a ver y de los que no debemos ser partícipes.