El Ayuntamiento crea una comisión con los comerciantes para estudiar la tasa de basura

La sesión plenaria que estaba prevista celebrarse esta tarde ha vuelto a aplazarse hasta el próximo lunes 22 de abril. En esa sesión se pretende aprobar un acuerdo cuyas bases se fijaron este jueves en la reunión que el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, mantuvo con representantes de las asociaciones de comerciantes de la ciudad, y la participación del resto de partidos que tienen representación en el Ayuntamiento.

El acuerdo en el que ahora se trabaja tiene dos objetivos. El primer se refiere al pago de la tasa consorcial de la basura con carácter retroactivo desde el 2015, mientras que el segundo objetivo es establecer esos pagos de cara al futuro.

Para lo primero, tanto el Ayuntamiento como las asociaciones de comerciantes – ACE Puerto Real y Asociación de Comerciantes Río San Pedro- quieren saber si el servicio que ha venido prestando la empresa Bioreciclaje en estos últimos años se ha hecho de forma óptima y, por tanto, los pagos reclamados en la tasa se ajustan al servicio.

Para ello se va a solicitar el Consocio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Cádiz, el contrato que firmó con la empresa Bioreciclaje. Esto permitirá, según el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, “comprobar si el servicio que se está prestando y el coste que tiene es el adecuado”.

Y es que una de las denuncias que las asociaciones de comerciantes realizaban es que no estaban dispuestos a pagar una tasa por la Transferencia, Transporte y Tratamientos de Residuos Municipales porque “el propio Consorcio de Basuras nos ha confirmado que en estos años el servicio no se ha prestado. La basura no se está tratando y solo se está transfiriendo”, dijeron los comerciantes durante la última de las manifestaciones que realizaron.

Otra petición que hará el Ayuntamiento será a la Junta de Andalucía, a quien solicitarán los informes de control y seguimiento de las medidas medioambientales de la planta.

Mientras se tramitas estas peticiones, se empezará a elaborar un informe jurídico que deje claro si el acuerdo firmado en el Consorcio para la implantación de esta tasa es “nulo de pleno derecho”, como mantienen algunas entidades. Todo esto se plantea al mismo tiempo que se iniciará una campaña informativa sobre la tasa, dirigida a la ciudadanía.

Ya pensando en el futuro más inmediato, de cara al 2020, la idea planteada es la de crear una comisión con la participación de grupos políticos, comerciantes y vecinos, para sentar las bases de una nueva tasa, ya fuera del Consorcio de Basura, para la Gestión Integral de los residuos a través de la empresa pública Grupo Energético (GEN), que se pagaría de forma bimensual, junto al recibo del agua, y no de forma anual como se plantea ahora.

Esta es la propuesta inicial a la que se le irá dando forma en los próximos días, y se someterá a votación en el pleno extraordinario que se ha convocado el lunes 22 de abril a las 17:00 horas.