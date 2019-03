El Sheriff dio el pregón de la Villa, ¡Aleluya!

Había tantas ganas de escuchar a El Sheriff como temor a que el público no respondise a la cita con el pregón de Carnaval que se celebraba a una hora poco carnavalesca, las 18:30 horas. Pero lo primero pasó por encima de lo segundo y la Plaza de Jesús se llenó para la divertida apertura del Carnaval que ofreció el chirigotero acompañado de toda su gente, muchos de ellos de Puerto Real.

La primera sorpresa de la noche fue cuando, a través de un vídeo que sirvió de presentación, el cantante Alejandro Sanz y el autor de carnaval Antonio Martín destacaban “la suerte de Puerto Real de poder contar con El Sheriff” e invitaban al público a disfrutar del espectáculo que arrancaba segundos después.

“Ser pregonero de Puerto Real para mí es un orgullo importante. Siempre he tenido a este bello rincón de la Bahía muy presente en mis 32 años de Carnaval”. De hecho, el pregonero recordó momentos de su infancia, cuando escuchaba ensayar al coro de Puerto Real justo debajo de su casa, en la Peña de la Amistad. Y fue amistad lo que demostró en el escenario junto a su antología, recordando algunas de sus letras más laureadas como la presentación de Los Aleluya.

Aunque El Sheriff se puso serio para piropear a la Villa, las notas de humor las ponía su inseparable Lulu, apostillando todos su versos. “Puerto Real, bello rincón marinero, deja que te piropee tu pregonero. Pinos, ríos, mar, paraíso terrenal. Dime qué tienes Puerto Real”, exclamaba el Sheriff. “Un montón de badenes. Badenes”, añadía el Lulu.

“Puerto Real –continuaba El Sheriff– tus palmeras me engatusan”. “Más me gustan las palmeras de La Trufa”, decía el Lulu. Y así siguieron mezclando su particular parodia con letras como la de Los Pringaos que también cantaron.

Aunque probablemente el pregonero no había pasado por alto que su pregón, inicialmente, se iba a desarrollar el 8 de marzo, Día de la Mujer, toda la polémica suscitada por esa coincidencia tuvo varios momentos de protagonismo durante la tarde. El primero partía del propio Sheriff, cuando se refería a la mujer como “luchadora, que busca la igualdad en este mundo que entre todas y todos debemos cambiar”. Luego con la presencia de la mujer carnavalera en el escenario. Más de una veintena de féminas, integrantes de las comparsas de mujeres que el Carnaval de Puerto Real ha visto nacer, se unieron para cantar juntas el recordado pasodoble de Las Madrinas. Este regalo de las mujeres se respondió con el pasodoble Loquito por verte a mi vera de Los Valientes.

Piropos al aficionado, a la amistad, a sus compañeros de Puerto Real, a aquellos que lo acompañaron en su chirigota y que se hicieron patente con la actuación de la agrupación Si yo dijera lo que pienso.

También hubo espacio para la cantera. La agrupación infantil Los Superminihérores, al ritmo del 3x4, aparecía en el escenario para interpretar sus coplas.

“Me despido con humor pero también con amor. Amor por un pueblo que siempre llevaré en mi corazón y que me dio la oportunidad de ser su pregonero”. Con estas palabras, El Sheriff puso el broche final a su pregón.

Aunque el fin de semana grande del Carnaval arrancaba con el pregón de El Sheriff, ya por la mañana la fiesta tuvo una importante cita protagonizada por los más pequeños de la ciudad. La huelga feminista también obligó a los centros educativos a adelantar un día el habitual pasacalles de Carnaval en el que participaron nueve centros educativos, además de los usuarios del Centro Ocupacional Fegadi.

Muchos de ellos, principalmente las escuelas infantiles municipales, organizaron sus pasacalles en los alrededores de su centro, mientras que los colegios de Primaria llegaron hasta el centro de la ciudad. Fue una fiesta muy participativa en la que el 8M también estuvo presente. Fueron varios los colegios que hicieron alusión a este día, con disfraces que representaban oficios en los que la mujer no tiene la misma presencia que el hombre.

La jornada del jueves fue larga y llena de Carnaval. Al cierre de esta edición, en el Teatro Principal se celebraba la final del Concurso de Agrupaciones con la participación de los diez grupos que la noche del miércoles lograron el pase.