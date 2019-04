La Virgen del Rocío tendrá una plaza en los jardines del Gallinero

La plaza situada en los Jardines de El Gallinero, junto a la capilla de la Hermandad del Rocío, se llamará a partir de ahora ‘Plaza de Nuestra Señora del Rocío’, después de que el pleno municipal aceptase por unanimidad la petición lanzada por la Hermandad del Rocío de Puerto Real, que celebra este 2019 su cincuenta aniversario.

Para apoyar los muchos motivos que ya se expusieron en el pleno, tomo la palabra el diácono Francisco Cuevas, director espiritual de la Hermandad. “Cumplimos 50 años como hermandad filial y de un compromiso religioso, cultural y social, y estamos dispuestos a seguir todos los que Dios quiera”, dijo Cuevas.

En la propia moción se explicaba que la plaza en cuestión era escenario de muchas de las actividades que la hermandad realiza y que se incluyen en las programaciones oficiales del Ayuntamiento, como las veladas flamencas y rocieras de las noches de verano, o las zambombas navideñas.

Otro de los aspectos que se destacó fue la labor solidaria de la hermandad, como quedó patente en 2010, cuando los rocieros mostraron su adhesión al grupo de parados que permanecieron encerrados en los salones parroquiales de San Sebastián, la gala benéfica ‘Todos con Alba’, o su continua colaboración con Caritas parroquial, entre otros.

En el turno de intervenciones políticas, el portavoz de Izquierda Unida, José Alfaro, que habitualmente se había opuesto a este tipo de nombramientos, expresó que en este caso concreto, consideraba que el nombramiento no chocaba con la laicidad de las instituciones. “Creemos que otorgar esta plaza un nombre religioso no supone un ataque a los principios de laicidad porque no se le nombra no por su contenido religioso, que también podría ser, sino porque hablar del Rocío es hablar de la construcción de viviendas sociales, de una importante labor asistencial e incluso de ceder sus instalaciones cuando el comedor social no tenía donde instalarse”, argumento el portavoz de Izquierda Unida, José Alfaro.

En la misma línea, el portavoz de Equo, Alfredo Charques, expresó primeramente que “algún que otro disgusto nos ha costado la defensa de la laicidad del estado y de la aconfesionalidad de las instituciones”. Sin embargo, en este caso dijo que, al referirse a la Hermandad del Rocío “estamos hablando de raigambre, labor social, y activismo. Y hoy se reconoce el trabajo de la Hermandad en estos años y no hemos tenido ninguna duda”.

Tampoco tuvo dudas el Partido Andalucista a la hora de dar su respaldo. El portavoz andalucista, Manuel Izco, recordó que en la pasada legislatura ya habían recogido las peticiones de otras hermandades o asociaciones religiosas, como la Plazuela Cristo de la Vera Cruz, en el atrio de San Benito, o la Plaza Nuestra Señora de Lourdes, junto a la estación de trenes.

Izco no dejó escapar la ocasión de mostrar su “alegría” por el “cambio de discurso” de Izquierda Unida y Equo de los que “recibimos duros varapalos porque entonces no supisteis ver la labor social de la Hermandad de la Vera Cruz o la Asociación de la Patrona. Ese sentido de no laicidad que podían tener esas peticiones se obviaron en ese momento”, finalizó.