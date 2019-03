Vuelve la tranquilidad a El Camaleón tras detectarse una meningitis

Tras varios días de preocupación por parte de los padres y madres de alumnos, la tranquilidad vuelve a la Escuela Infantil 'El Camaleón'. El ingreso de dos alumnos en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz -uno de ellos con meningitis neumocócica- provocó mucho revuelo entre las familias.

Desde la dirección del centro, apoyados también por las informaciones de la delegación de Salud, se ha lanzado un mensaje de tranquilidad tras aclararse algunas informaciones que fueron confusas en un principio.

Lo primero que se aclara es que las patologías de los dos pequeños hospitalizados no están relacionadas entre sí. Uno de ellos, el primer caso se que conoció, hizo saltar la alarma al pensarse que podría tratarse de una meningitis meningocócica, por ello se administró profilaxis preventiva a sus compañeros de clase, a otros alumnos que podrían haber estado en contacto con él, así como al profesorado. Este tratamiento se administró de urgencia y como precaución, pese a que después se descartó que este alumno tuviese meningitis meningocócica.

Al día siguiente, casualmente, otro alumno de la Escuela Infantil pero de distinta clase, fue hospitalizado en el mismo centro sanitario. A este alumnos se le diagnosticó meningitis neumocócica, de la que está siendo tratado y evoluciona favorablemente.

En este caso no fue necesario administrar profilaxis al resto de sus compañeros y eso creó dudas entre los padres y madres del resto de alumnos. Es necesario aclarar entonces que en el caso del primer menor se administró el medicamento preventivo ante la sospecha de que pudiera ser una meningitis meningocócica, siguiendo el protocolo establecido. En el segundo caso no fue necesario ya que la profilaxis antibiótica no esta indicada en el caso del neumococo, como si lo está en el meningococo.