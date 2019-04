La labor voluntaria del Comando Antitoallitas

Mientras tanto, siguen armándose de guantes y bolsas de basura para seguir limpiando la playa. Mientras recogen basura, estos estudiantes que realizan el trabajo de forma voluntaria y al margen de la Universidad de Cádiz, están documentando todo el proceso . No sólo fotografiando y cuantificando la basura que sacan, también están manteniendo entrevista con los vecinos de la zona y, especialmente, con pescadores y mariscadores.

Sin embargo, los estudiantes no se han quedado conformes y han preparado dos denuncias : una dirigida al Ayuntamiento de Puerto Real y otra a delegación territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible . Para las denuncias han pedido ayuda a sus profesores de Economía y Legislación, “y nos están ayudando a documentar todas las leyes que creemos que se están incumpliendo”.

Sin embargo, en Puerto Real no llueve así desde hace muchos meses y la única explicación que Merello encuentra es que “esas toallitas que ahora aparecen deben ser residuos antiguos que quedaron enterrados y ahora salen a la orilla porque en las últimas semanas hubo mucho mar de fondo”. La edil niega irresponsabilidades de ese tipo y tranquiliza a la ciudadanía porque de forma continua se están haciendo controles de la calidad del agua , “el último hace poco más de una semana”.

Y así lo confirma la responsable de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Puerto Real, María Merello . La edil aclara que la Playa de La Cachucha tiene unos aliviaderos que “s e abren cuando llueve torrencialmente porque la red no está dividida y hay que aliviarla para que se pueda realizar la conducción. Es cierto que salen cosas que no deben pero ocurre de forma muy puntual ”.

Pero lo que los estudiantes encontraron en la playa era una evidencia de que en algún momento no se hizo así. “Mientras que limpiábamos un vecino de la zona nos dijo que cuando llueve en abundancia y los alcantarillados se colapsan, los vertidos se sueltan al mar ”, explicó a este periódico Paula García , otra de las jóvenes (también estudiante de Ambientales) que forma parte del colectivo.

ituales- pero nos llevamos una desagradable sorpresa cuando empezamos a limpiar. Nos encontramos con cientos y cientos de toallitas húmedas y no podíamos creer lo que estábamos viendo”, recuerda.

Objetivo principal: “No alimentar al monstruo”

Para evitar que las toallitas acaben en las playas el primer paso es no tirarlas por el inodoro. Para ello las campañas que se ponen en marcha desde distintas instituciones y entidades, entre ellas el Ayuntamiento de Puerto Real, no cesan. Recuerdan continuamente que “pese a lo que exprese en la etiqueta”, no se degradan en el agua con la facilidad que lo hace la celulosa del papel higiénico. Así, a su paso por las bombas y filtros de retención de las depuradoras, se deshilachan, se trenzan y acaban obstruyendo, atascando y dañando la red de saneamiento y la maquinaria de las estaciones de bombeo y la propia depuradora. Y al final, acaban vertiéndose al mar provocando “lastimosas imágenes”.