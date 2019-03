Sánchez critica que el rechazo del proyecto vecinal presentado a ‘Ciudad Amable’

La primera teniente de alcalde, Mayte Sánchez, se ha mostrado muy crítica con la Junta de Andalucía tras conocerse que el municipio se queda fuera de los proyectos “Ciudad Amable”, en el que se incluían la creación de un parque bio-saludable en Casines y el aprovechamiento de la Pinaleta del mismo barrio, así como la regeneración la plaza y aledaños a la parroquia María Auxiliadora.

Estas iniciativas, según defiende Sánchez, apostaban por la renovación de la ciudad contando, además de con criterios técnicos, con la participación de la ciudadanía. La edil, que se refiere a la convocatoria de subvenciones como “el juego de la Lotería para las Entidades Locales”, considera que la elección de proyectos por parte de la ciudadanía es “más justa y más útil”.

Sin embargo, cree que “a instituciones como la Junta de Andalucía no les interesan porque no puedan colgarse medallas ni hacer campaña”. La denegación al Ayuntamiento de esta subvención demuestra para Sánchez que “a quien la concede no le importa la participación y que los ciudadanos no son más que números a la hora de votar”.

Según la edil “se puede dar el caso de que permitan en una subvención modernizar todo el casco histórico, monitorizarlo y robotizar hasta los bidones de basura, mientras que justo al lado, un barrio de la periferia está sin luz, con boquetes en el asfalto o grietas en las casas”.

Esto es, a juicio de Sánchez, una aberración para cualquier persona pero totalmente compatible con la filosofía de este tipo de subvenciones y de las instituciones que las promueven”