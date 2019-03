El Ayuntamiento dice que el Holi Festival de Puerto Real "es ilegal"

El Holi Festifval of Colors anunciado para el 22 de junio en Puerto Real “no es legal”. Es lo que dice el Ayuntamiento de de la Villa, que ha lanzado un comunicado para advertir a las personas que ya han comenzado a comprar las entradas, después de que la empresa organizadora las pusiese a la venta.

Según explica el Ayuntamiento, el pasado 20 de marzo la empresa organizadora del evento solicitó una autorización por escrito para celebrar el evento, a través de una instancia presentada en el Registro General.

Tras ello, el Ayuntamiento requirió a los organizadores, a la empresa Ok Ok Espectáculos S.L., que especificasen mejor la actividad a realizar, así como que detallasen las instalaciones que pretendían montar, aparte de garantizar de que cumplirá con los requisitos exigibles en materia de seguridad y de protección a los asistentes.

Sin embargo, pese a que ya se ha anunciado ampliamente el evento, se han lanzado los nombres de algunos de los artistas invitados y se ha comenzado la venta de entradas en plataformas digitales y en varias grandes superficies comerciales, la documentación no se ha enviado al Ayuntamiento.

Ante esto, el Consistorio ha emitido un comunicado advirtiendo que el festival “no está autorizado por el Ayuntamiento de Puerto Real y la venta de entradas no es legal”. Además se recomienda a las personas interesadas “que no las adquieran a través de ninguno de los canales de venta que se han establecido”.

Por otro lado, Holi Colours Spain ha emitido un comunicado desvinculándose de este evento, así como de los que la misma empresa va a celebrar en Cártama, Benamejí y Granada. En un comunicado también explican que están emprendiendo acciones legales contra la empresa Ok Ok Espectáculos S.L., porque está utilizando la imagen de Holi Colours, una marca registrada que sí organizan las fiestas Holi Colours de Los Barrios, Algeciras y Jerez.