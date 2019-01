Romero: “Mi compromiso con Puerto Real es incuestionable”

Desde que arrancó la actual legislatura la duda sobre si el actual alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, iba a repetir en unas elecciones siempre ha esta presente. Él mismo la ha alimentado con declaraciones en la que aseguraba que “el coste personal es muy alto” o cuando dejó entrever que, en caso de hacerlo, quizás no estuviese una legislatura al completo.

Ahora la situación es distinta y Romero tiene sobre la mesa liderar, no una, sino dos candidaturas distintas. La primera es la de su partido, Podemos, que ya ha arrancado un proceso de primarias al que opta como alcaldable. Aunque en la web que la formación morada ha creado para este proceso figura Ascensión Ruiz, secretaria local de Podemos, como candidata a disputarse el primer puesto junto a Romero, ésta optará por renunciar a las primarias y pasar a ocupar el número dos de la formación.

En caso de que finalmente se opte por la coalición ‘Adelante Puerto Real', integrada por Podemos, izquierda Unida y Equo, en la que también se trabaja, es más que probable que también sea él quien la encabece. “Mi compromiso con Puerto Real es incuestionable”, dijo Romero a este periódico ante la pregunta de qué le había hecho cambiar de opinión.

El actual alcalde de la Villa sabe que sus vaivenes juegan en su contra en una nueva carrera para revalidar alcaldía, por eso intenta callar bocas antes de que empiecen las críticas. “Yo no quiero engañar a nadie. Si digo que no aseguro estar cuatro años más es porque tengo una situación laboral un tanto complicada y en esos cuatro años se pueden dar circunstancias, también en el ámbito personal, que me hagan replantearme mi continuidad. Pero mi objetivo es poner en marcha un proyecto para cuatro años más y liderarlo hasta el final”, aseguró. “Estoy seguro de que esto le puede pasar a cualquier otro candidato pero yo lo estoy diciendo antes para no engañar a nadie”.

Han sido los militantes de Podemos quienes han confiado en Romero para encabezar el proyecto. La asamblea local del partido y Podemos Andalucía le han animado y él ha aceptado con una condición. “Quiero elegir a las personas que me acompañarán”, dice Romero.

Así, el acuerdo al que se ha llegado es que será el propio Romero quien presente a la asamblea una lista de personas que formarán el “núcleo duro" con el que le gustaría trabajar. En él estarían integradas personas que ya le acompañan, como José Antonio Montilla y Fátima Pontones, y otras “caras nuevas” que se han inscrito en el proceso de primarias. Esas mismas personas serían las que se unan a la lista de la coalición, en caso de que cuaje, “aunque dependerá de la alternancia que se apruebe con el resto de formaciones porque las listas serán cremallera”.

Otro respaldo fundamental para Antonio Romero ha sido el de su familia. “Ellos estaban reacios. No porque no estén en sintonía con el proyecto sino por el tiempo y dedicación que este cargo requiere, que al final se lo robas a la familia”. Ahora siente ese apoyo familiar para intentar su continuidad como alcalde porque “ellos también han visto la situación actual tras la aparición de nuevas fuerzas políticas, me han terminado por animar para luchar contra la pérdida de derechos”.