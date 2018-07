Prueba de fuego superada

Caras de satisfacción, desahogo y liberación de los concejales que ayer ofrecieron una rueda de prensa en el Ayuntamiento para dar su valoración sobre el estreno del festival Concert Music este pasado fin de semana con la actuación en Sancti Petri de El Barrio, al que le seguirá otros artistas de talla nacional a lo largo del verano en el reseñado enclave de la costa chiclanera.

No era para menos, porque con esta primera cita musical se superaba la prueba de fuego ante la ausencia de incidencias en el recinto y sus alrededores durante una noche de sábado que congregó a unas 5.000 personas y 2.000 vehículos. "Todo ha salido muy bien. La verdad es que no estamos acostumbrados a este tipo de espectáculos", reconocía la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, quien comparecía ante la prensa para evaluar el concierto junto a los ediles de Turismo, Tráfico y Juventud, Ana González, José Manuel Vera y José Alberto Cruz.

Verdier manifestó que "a pesar de los agoreros que decían que iba a ser una catástrofe, estamos muy satisfechos porque ha sido todo lo contrario. No hubo problemas de tráfico, de aglomeraciones ni de limpieza, tal y como algunos insinuaban". En cuanto al tráfico y la seguridad en la zona, la portavoz del Gobierno expresó que "se demostró perfectamente que no iba a haber 50.000 personas ni mucho menos. Además, la previsión de las personas posibilitó que se fueran acercando de forma escalonada al poblado, evitando retenciones en la entrada. La medida de abrir el recinto a las siete de la tarde ayudó a que las personas fueran entrando poco a poco y evitó largas colas en la puerta del festival". Añadió que la mayor complejidad se produjo tras el concierto, "ya que casi todo el mundo se fue a la vez. No obstante, en menos de una hora se evacuaron los más de 2.000 vehículos que estacionaron en los aparcamientos habilitados".

Por su parte, el delegado municipal de Tráfico, José Manuel Vera, ratificó la misma satisfacción, "por la efectividad y la operatividad del dispositivo. Este pasado fin de semana llegaba el momento de plasmar y ejecutar sobre el terreno toda la planificación y coordinación de los planes de emergencia, seguridad y tráfico en los que hemos estado trabajando en los últimos meses y hay que decir que fue todo un éxito".

Además, hizo hincapié en que "la buena planificación y la profesionalidad de todos los miembros del operativo son la mejor y la más contundente fórmula para silenciar esas voces incendiarias, malintencionadas y perversas que había con respecto a este dispositivo y su eficacia".

Otro aspecto a tener en cuenta ha sido el del servicio público de transporte. En este sentido, Vera resaltó que las lanzaderas de autobuses desde el Centro de Iniciativas Juveniles Box han funcionado con total normalidad, teniendo un mayor número de usuarios a la vuelta. "Este servicio seguirá activo todo el verano y ya están registrando reservas para los próximos conciertos.

Y en relación a la limpieza del poblado y alrededores, Verdier redundó en que el servicio previsto "funcionó tal y como estaba previsto", de forma que los usuarios del puerto deportivo y la playa se encontraron estos espacios "perfectamente acondicionados y limpios" a primera hora de la mañana. "Al igual que sucederá durante todo el verano, antes del concierto una persona se había encargado de que todo estuviera en perfecto estado de revista, mientras que a la mañana siguiente un tractor y cuatro operarios se encargaron de recoger los restos derivados de la noche anterior. De esta forma, en torno a las once de la mañana de ayer domingo el servicio de limpieza había finalizado sin incidentes". Asimismo, la portavoz del Gobierno municipal agregó que "pese a lo dicho por algunos, no se vio a esas miles de personas de botellona en los alrededores del recinto de ocio".

No obstante, Verdier expresó que, con el objetivo de que en el resto de conciertos del verano el desarrollo de los mismos sea aún mejor, "hemos tomado nota de las escasas incidencias que se produjeron el pasado sábado. Así, vamos a tener mejoras en cuanto a iluminación, se ampliará el número de contenedores de residuos y seguiremos pendientes de aquellos otros asuntos que puedan surgir".

Por su lado, Ana González recordó las declaraciones de Javier Sánchez, presidente de la Confederación de Empresarios, en las que decía que Concert Music "es una iniciativa líder en nuestro municipio, en la Bahía de Cádiz, en la provincia y también en Andalucía". En materia hotelera, la delegada de Turismo indicó que el festival de Sancti Petri "es un reclamo más para el turismo que se interesa en Chiclana, ampliando de forma muy relevante la oferta que ya existía en el municipio. Esto hace que los responsables de los hoteles hayan mostrado su satisfacción ante la iniciativa, puesto que es beneficiosa para el sector".