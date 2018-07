Promociones Naves Industriales gana un nuevo contencioso por Fadricas II

El Juzgado de la Contencioso-Administrativo número 4 de Cádiz ha fallado a favor de la empresa Promociones Naves Industriales SL 2006 que presentó una demanda para que se declarase la nulidad de la licencia de obra(y por tanto conseguir la devolución de las tasas pagadas) para contruir en una parcela de 1.203 metros cuadrados. El Juzgado condena al Ayuntamiento, además, al abono de las costas procesales. Ante este fallo cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para lo que tiene un plazo de 15 días. La sentencia está fechada el 20 de junio.

Es la tercera sentencia a favor que la empresa obtiene a sus demandas en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, e incluso los recursos del Consistorio isleño para las dos primeras fueron desestimados por el TSJA. "Esta tercera demanda ha ido más lenta entre otras cosas porque entró en un juzgado distinto en Cádiz", comenta Pablo Zafra, administrador de Promociones Naves Industriales 2006, que en 2008 se encontró tras solicitar las licencias de obras oportunas para las superficies adquiridas en Fadricas II con la contrariedad de no poder seguir adelante con sus planes al no haber suministro eléctrico en el polígono. La imposibilidad de realizar los proyectos llevó a la empresa a perder en uno de los casos el aval de un millón de euros del banco que tuvo que ejecutarse. Zafra, que ya denunció su caso hace unos años en este periódico, recuerda las vicisitudes sufridas a pesar del trabajo previo que habían llevado a cabo: habían encargado los tres proyectos para cada una de las pastillas de suelo compradas -de 3.754, 3.368 y 1.203 metros cuadrados-, una empresa había llevado a cabo las catas y el estudio del terreno y habían hecho una campaña de comercialización para las naves que pretendían construir . Por eso, tenían varias naves acordadas, tres de ellas cerradas y con la señal abonada. "Queríamos construir 26 naves industriales con sótano. Y en la más pequeña un hotel para comerciales y trabajadores de paso", detalla el administrador. Todo se fue al traste. "Fue mucho dinero enterrado" y no renuncia a él, dice contundente.

Zafra deja claro que reclamará restitución patrimonial cuando las sentencias sean firmes

"He intentado negociar con el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo desde 2013 pero sin resultado", lamenta. De hecho, se queja de que la actitud de la Administración local sea dilatar el tema en el tiempo. "El anterior delegado de Urbanismo me llamó. Creí que era para negociar pero cuando llegamos al encuentro preguntó cuáles eran nuestras pretensiones. ¡Pero eran ellos los que llamaban!", exclama indignado. El mismo malestar que tiene por que el gobierno actual no haya intentando alcanzar un acuerdo en todo este tiempo.

Por el contrario, la respuesta ha sido el silencio administrativo a pesar de que el TSJA desestimó los recursos contra las dos primeras sentencias a favor del demandante, que reclama la nulidad de la licencia y el abono de lo pagado por ellas. "Ese silencio nos obliga a ir a otro contencioso, que ya está otra vez en Cádiz", deja claro sobre su decisión de no rendirse. "Cuando haya sentencia firme -anuncia- voy a pedir restitución patrimonial", por el aval ejecutado por el banco, por las tasas de las licencias y el interés de todos estos años y demás gastos hasta la fecha.

"Si lo más importante para poder construir es la luz y el agua", finaliza sobre el quid de la cuestión: la falta de suministro que le llevó a todo esta penuria judicial.