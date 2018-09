Los niños de Primaria protagonizan la 'Gran Fiesta de la Movilidad'

Aunque la 'Gran Fiesta de la Movilidad' estaba pensada para todos los públicos, lo cierto es que fueron los más pequeños, los alumnos de Primaria de la localidad, los que más disfrutaron de todas y cada una de las propuestas que ayer se ofrecieron en la Plaza de Jesús y calle De la Plaza.

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento había contado con la colaboración de entidades como la ONCE de Cádiz, que participó instalando un circuito urbano que, tal y como explicó Pilar Peñuela (responsable del área de Servicios Sociales para el afiliado de ONCE en Cádiz), "las personas que no tienen ningún problema de visión pudieron ponerse en nuestro lugar y vivir en primera persona los obstáculos y barreras que nos encontramos las personas con discapacidad visual". Fue este circuito uno de los más visitados junto con el de Educación Vial, desarrollado con la colaboración de la DGT y la Policía Local. "Cada niño que participa en el circuito pasa por diferentes roles: policía, peatón o conductor. De lo que se trata es de crear hábitos y conductas seguras entre los más pequeños y concienciarle en la importancia de utilizar las vías de un modo seguro, respetando las señales", resumió ayer a este periódico Natalia Castillo, coordinadora provincial de Educación Vial en la Jefatura de Tráfico de Cádiz.

Por su parte, los alumnos de quinto curso de Primaria participaron en una gymkana llamada ¿Cómo de sostenible es mi día a día cuando me muevo?, en la que se recreó un día lluvioso lleno de contratiempos en el que los alumnos tuvieron que decidir qué tipo de transporte usaban en cada momento. Esta prueba estuvo dirigida por la Oficina de Sostenibilidad de la Universidad de Cádiz y DeConstruir, un grupo joven de Ecologistas en Acción.

Una exposición de vehículos eléctricos, híbridos y sostenibles también llamó mucho la atención de los niños y niñas durante la fiesta de ayer en la que también se ofreció la charla Transporte público y movilidad sostenible de la Bahía de Cádiz" por Teresa Rovayo, del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, en la que participaron los alumnos más mayores de Primaria.

Por su parte, el alumnado de cuarto curso de Secundaria del IES Manuel de Falla participó en la experiencia En bici al Insti, haciendo un recorrido en bici por un circuito urbano. La jornada se completó con un taller de salud y alimentación saludable, por el Servicio Municipal de Salud y Consumo, y un taller y mercadillo solidario gracias a la participación de del servicio municipal de Participación Ciudadana, Madre Coraje y Proyde.

Tras la fiesta de ayer, los actos para celebrar la Semana Europea de la Movilidad van a continuar hoy con la celebración del Día sin coche, en el que quedarán cortadas al tráfico, de 08:00 a 20:00 horas, las calles Nueva desde Real a Teresa de Calcuta, y Soledad desde Teresa de Calcuta hasta Amargura.

La última de las citas reflejadas el programa es el Día de la Bicicleta con salida desde la Plaza Rafael Alberti a las 10:30 horas, aunque quienes quieran inscribirse el mismo día podrán hacerlo desde las nueve de la mañana.