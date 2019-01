Los Presupuestos del Estado no recogen partidas para el municipio

El repaso que ha realizado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Grupo Municipal Andalucista les ha deparado una desagradable sorpresa, al no incluir ninguna partida concreta para el municipio, como se recogía en la Proposición No de Ley (PNL), aprobada en el Congreso y ratificada por el Senado.

Una situación que ha molestado mucho a los andalucistas barbateños que se sienten “engañados” ante la falta de partidas presupuestarias destinadas a la inversión en el municipio. Desde Andalucía por Sí (AxSí) avanzan que se llevará una moción al pleno del mes de febrero donde se denunciará la contradicción de un Gobierno que “lleva y abandera unas demandas cuando son oposición, pero cuando alcanzan el objetivo de ser Gobierno se olvidan de estos compromisos”, refiriéndose a la Proposición No de Ley (PNL) aprobada en febrero de 2017.

En ese documento, según exponen desde el Grupo Andalucista, se aprobó la creación de una mesa de trabajo que estudiase futuras compensaciones en inversión al municipio de Barbate, por la disposición de parte del término municipal al servicio del Estado, con el Campo de Adiestramiento Militar de la Sierra del Retín.

Ese texto de la PNL, fue presentado al Congreso de los Diputados por PSOE, PP y Ciudadanos, quienes lo aprobaron. Posteriormente ese documento encontró el respaldo del Senado, el pleno de la Diputación y del Ayuntamiento de Barbate. Ante esta situación, los andalucistas barbateños van a pedir en la próxima sesión plenaria que “se hagan enmiendas a los presupuestos donde se recojan inversiones de manera urgentes para la localidad”.

Otras de las propuestas de acuerdo que recoge la moción es la de pedir al Gobierno de la Nación el abono a las arcas municipales del dinero que recaudan por el pago de las tasas de explotaciones agrarias, ganaderas y ejercicios militares, que se generan por el uso de los terrenos del Retín al Estado; instando “a ello” a la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, así como al Ministerio de Defensa, “como administraciones competentes”.

Desde AxSí, señalan que “Barbate no ha recibido nada positivo desde la expropiación forzosa de los terrenos de la Sierra del Retín y desde entonces no hemos recibido absolutamente nada y ahora no vamos a consentir que nos engañen con promesas incumplidas una vez más”.