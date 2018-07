Preocupación ante la libertad de horarios en grandes supermercados

La declaración de la ciudad como zona de gran afluencia turística ha sentado como una jarra de agua fría para muchos pequeños comerciantes chiclaneros, sobre todo los ubicados en zonas como Carboneros, los Gallos y La Barrosa.

Esta nueva denominación trae consigo una serie de medidas como la libertad horaria de las grandes superficies en festivos como verano y Semana Santa. Los dueños de estos pequeños negocios de la zona aseguran que ya les está afectando de manera directa en sus ventas sobre todo los festivos como los domingos.

Algunos de estos grandes supermercados como 'Lidl' han ampliado tanto su apertura hasta llegar a no cerrar los fines de semana y tener un horario ininterrumpido de 9:00 a 23:00 horas. Un servicio que ofrecía ya desde hace muchos años los pequeños comercios, pero que se ven afectados porque no pueden competir ante las ofertas y los productos que ofrecen estas grandes superficies.

Entre los productos más demandados en el día a día en estos pequeños negocios, se encuentran artículos de primera necesidad como pan, agua, productos de limpieza o de higiene y abastecimiento en general. "Los domingos además de este tipo de venta de desavío, muchos de los veraneantes hacían su compra de la semana porque acababan de llegar a la ciudad y no tenían nada en sus apartamentos de alquiler", según afirma el pequeño supermercado 'La Nueva Alegría'.

"Ahora nuestras ventas, sobre todo los domingos, se están viendo reducidas a la mitad. Este era el día clave en el que más beneficios obteníamos. Nos servía de inyección económica para en comparación con el resto de la semana. Pero por culpa de la apertura de estos grandes comercios, nuestros clientes habituales ya no vienen aquí a hacer grandes compras", dicen desde la Nueva Alegría.

Además esta libertad horaria, no solo afecta directamente a las ventas de los negocios de Chiclana, sino que según indican los propios empresarios, también ha afectado a la contratación de nuevos trabajadores; al contrario de lo que incidía el concejal de Fomento, Adrián Sánchez que afirmaba que esta medida haría crecer el empleo.

"Al no tener apenas clientes sobre todo los domingos, no hemos podido ampliar la plantilla de empleados como lo hemos estado haciendo años atrás. Creo que ha sido un grave error por parte del Ayuntamiento", declaraban desde la Nueva Alegría.

Aunque estos pequeños comercios no estén asociados ni tengan un portavoz, el rechazo ante esta medida es unánime. La carnicería Hermanos Marín regentada por Francisco José, la cual no abre los domingos, también asegura verse afectado por la situación. "Estas grandes superficies tienen todo el monopolio de los productos. Entiendo que abran en fechas puntuales como los festivos de Navidad que la gente necesita comprar más, pero no se entiende que abran ahora en pleno verano todos los domingos y hasta las once de la noche. Además, los que están abriendo no están ni siquiera cerca de la costa", manifestaba Francisco José. Otra de las tiedas como es Komo-Komo, también está viéndose afectadas por esta nueva situación. "Nosotros también hemos notado alrededor de un 10% menos de la afluencia de clientes. Aunque tendremos que esperar a que pasen dos o tres domingos más para saber el resultado final de todo esto. Pero sí nos afecta de manera directa, ya que a estas grandes superficies se les da cada vez más facilidades, mientras que los pequeños tenemos que sobrevivir como podemos, afirmaba Manuel, jefe de Komo-komo.