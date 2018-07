Policías de Gibraltar atacan con gas pimienta a tres pescadores de La Línea

Tres pescadores de La Línea fueron agredidos ayer mientras faenaban por un agente de la Royal Police y otro del departamento de Medio Ambiente de Gibraltar. Los tres presentaron horas después del incidente una denuncia ante la Guardia Civil. La Policía gibraltareña les comunicó una denuncia por desacato a la autoridad, pero no por ejercer la pesca en las aguas que rodean al Peñón.

Dos de estos pescadores, los hermanos Eduardo y Miguel Ángel, del barco Los Cabezas, fueron rociados por un agente gibraltareño con un spray de pimienta. Al segundo de ellos le afectó en los ojos y cayó al suelo, momento en el que se lastimó una pierna. Estuvo varias horas en el hospital de La Línea hasta que fue dado de alta tras comprobar que no sufría daños graves. Un tercer pescador recibió varios puñetazos de un agente de Medio Ambiente de Gibraltar que llegó a abordar el barco.

El grave incidente ocurrió, según relató a Europa Sur uno de los afectados, pasadas las 8:00 cuando estos tres pescadores, como cada día, se encontraban faenando desde hacía un par de horas a unas dos millas de la costa del Peñón, frente a la zona de La Caleta.

Primero, como afirman que es habitual, se presentó una patrullera del departamento de Medio Ambiente que les recriminó su presencia en la zona. Acto seguido aparecieron tres barcos de la Royal Gibraltar Police que comenzaron a rodear a Los Cabezas y a impedirle el paso. Los linenses hacía rato que, al ver acercarse primero al barco de Medio Ambiente de El Peñón, habían dado aviso a la Guardia Civil. Fue entonces cuando un policía gibraltareño atacó con spray de pimienta a dos de los pescadores. Otro policía quiso abordar el barco de pesca y terminó cayéndose al agua. Mientras uno de los pescadores estaba cegado en el suelo del barco y el otro intentaba rescatar al policía, el agente de Medio Ambiente saltó a la embarcación linense y la emprendió a puñetazos con el tercer pescador.

La Policía de Gibraltar remitió ayer por la tarde un comunicado en el que afirmó que el barco estaba pescando "en contravención de la Ley de Protección de la Naturaleza (Nature Protection Act) y se negaba a acatar sus instrucciones". "La Policía Real de Gibraltar confirma que utilizó spray incapacitante y tuvo que tomar medidas sobre uno de los tripulantes por comportamiento agresivo".

A última hora de ayer, el Gobierno español anunció que presentará una "protesta enérgica" a las autoridades británicas, según fuentes de la Oficina de Información Diplomática, aunque no precisó cómo se materializará la protesta. España no reconoce aguas territoriales a Gibraltar, únicamente las del puerto, y que las aguas adyacentes al Peñón son españolas, ya que no se cedieron en el Tratado de Utrecht.