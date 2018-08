Podemos rechaza el acto convocado por HazteOir en El Puerto

El coordinador provincial de Podemos, José Ignacio García, ha condenado el acto convocado por HazteOir en El Puerto, "en el que pretenden impartir una conferencia sobre la familia, atentando al derecho de las personas y su diversidad sexual. No es la primera vez que esta organización fascista quiere llevar su odio e intolerancia en nuestra provincia hacia la comunidad LGTBI, los menores y las mujeres, pero vamos a seguir igual de firmes: su discurso del odio no va a tener un mínimo espacio". Por su parte, la portavoz de Podemos El Puerto, Alexandra Orgaz, ha reiterado su condena, y recuerda que el Pleno del Ayuntamiento "declaró en 2017 non grata a esta asociación ultraderechista. De nuevo, insisten en querer traer a nuestra ciudad su discurso de odio por la orientación o identidad sexual y expresión de género, pero no vamos a permitir que estén en nuestras calles". Orgaz añade que "a pesar, de que la concejala de Igualdad, Matilde Roselló, ha manifestado su disconformidad, echamos en falta un posicionamiento más firme del gobierno municipal en su conjunto, y no sólo de IU". Así, "mientras el PSOE elige las ocasiones más agradables para manifestarse a favor de la igualdad, se pone de medio lado en situaciones como ésta". Por último, apeló a la responsabilidad social de las empresas, en alusión al hotel donde está previsto el acto.