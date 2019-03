Dos artistas denuncian plagio en el cartel del Carnaval de Vejer

El cartel que anuncia el Carnaval de Vejer de 2019 ha sido denunciado por dos ilustradores. El gaditano Jonatan Alcina y el malagueño Luis Ruiz han enviado un comunicado a la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento vejeriego a fin de “impugnar el fallo del concurso del Cartel de Carnaval de Vejer de la Frontera 2019”, debido a que “el cartel premiado no es una creación original sino una mera acumulación de imágenes de diversos autores”. De esta forma, los artistas aseguran en este escrito que el ganador del Concurso, Juan José Coronil Gómez, “se las ha apropiado ilícitamente descargándolas de internet, en una clara vulneración no sólo de la más elemental ética profesional, sino también de forma irrenunciable y alienable”.

Los artistas aseguran que hasta esta semana no han podido constatar esta situación “al reconocer en el cartel mencionado varias obras nuestras, uso del que no éramos conscientes y que bajo ningún concepto hemos autorizado, y en el que no se nos acredita debidamente como autores”.

También hacen hincapié en el “intento de burlar al jurado presentando como obra original lo que no es tal, pues la intervención del autor se limita a un mero copia y pega”.

El cartel ganador recoge varias imágenes de monumentos y espacios arquitectónicos singulares del bello municipio de la Janda bajo el rostro de una mujer disfrazada con varios accesorios. Y es precisamente la inserción de los dibujos de estos elementos urbanos lo que ha suscitado la denuncia pues, según confirman en este escrito los ilustradores “entre los dibujos utilizados aparecen ilustraciones de Jonatan Alcina de la calle Encarnación, callejón de la Judería e, irrisoriamente también dos dibujos de torres del Alcázar de Jerez de la Frontera, lo que demuestra el escaso conocimiento por parte del autor en lo referente al patrimonio local de Vejer”. Además, aseveran que “también aparece el dibujo de la iglesia del Salvador realizado por Luis Ruiz Padrón coronando el skyline representado”, además de enumerar como vulneraciones cometidas “no sólo usar imágenes ajenas, sino que además las ha modificado, alternando el trabajo de los autores e intentando no hacerlas reconocibles”.

Por todo, tanto Jonatan Alcina como Luis Ruiz Padrón exigen “la impugnación del fallo del concurso que premió el cartel y divulgación pública del hecho; que se haga un requerimiento al autor para que se disculpe en medios públicos, reconociendo la apropiación ilegítima de nuestra propiedad intelectual por él realizada; que se haga requerimiento al autor para que haga devolución del premio y eliminación del cartel de los medios públicos en los que aparezca”. Reconocen que el autor ha presentado disculpas mediante mensaje privado vía redes sociales, pero “estimamos inapropiada e insuficiente esta solución, dada la dimensión pública del asunto y el lucro obtenido de manera falaz”.