La cofradía de pescadores de Conil, en riesgo de "insolvencia patrimonial"

Además, no hay homogeneidad en las condiciones de gestión de los servicios complementarios. De las Cofradías que tienen título para la explotación de la fábrica de hielo , hay tarifas-establecidas en Conil, Vélez-Málaga y La Línea . Solo, en las concesiones otorgadas a las Cofradías de Punta Umbría y Vélez-Málaga se determinan las tarifas a abonar por los usuarios del servicio de cámaras de refrigeración.

Y es que, según precisa, no consta el correspondiente título habilitante para la prestación del servicio de cámaras frigoríficas en las lonjas gestionadas por las Cofradías de Garrucha, Sanlúcar, Estepona y Marbella. Asimismo, las lonjas de Vélez-Málaga e Isla Cristina disponen de centros de expedición de moluscos sin la correspondiente concesión o autorización.

El endeudamiento de las cofradías de Fuengirola, Conil y Tarifa superan, en 178.882, 666.343 y 94.017 euros, respectivamente, el límite previsto en sus respectivos Estatutos. Si bien, Tarifa, Garrucha, Conil e Isla Cristina, no presentan declaración del Impuesto sobre Sociedades.

Búsqueda de la legalidad

El informe de la Cámara de Cuentas constata que no hay previstas medidas que coordinen la obtención de la información para la liquidación de las tasas por parte de las Administraciones portuarias y pesqueras, ni controles para garantizar su veracidad, se incluye en el informe.

De los 28 puertos andaluces que tienen actividad pesquera durante el año 2015, las Cofradías actúan en 16; Adra, Garrucha y Carboneras (Almría); Barbate, Conil, La Línea, Sanlúcar y Tarifa (Cádiz); Motril (Granada); Ayamonte, Isla Cristina y Punta Umbría (Huelva); Estepona, Fuengirola, Marbella y Vélez-Málaga (Málaga).

Aunque los procedimientos de fiscalización se han realizado considerando la información presupuestaria y contable remitida por 13 Cofradías (Adra, Barbate y La Línea no han remitido la información alguna correspondiente al período fiscalizado), no se ha realizado un análisis de la ejecución presupuestaria de las cofradías, debido a que las liquidaciones presupuestarias no presentan el suficiente desarrollo que permita su seguimiento.

La Cámara de Cuentas destaca que "la falta de procedimientos de control interno ha originado numerosos errores e incorrecciones en lo relativo a la contabilización de operaciones que desvirtúan la exactitud de la información contable, así como incumplimientos de los principios y normas de valoración contables".