Pablo Casado da la voz a los militantes

El alcalde de Vejer, José Ortiz, ya lo hizo el 16 de junio de 2017 cuando inauguró la nueva sede del PP: se apuntó el tanto de traer a su localidad al entonces vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado. Un año más tarde repite jugada, aunque esta vez, esa misma persona puede llegar a ser el nuevo presidente nacional de esa formación en sustitución de Mariano Rajoy.

Pablo Casado se acordó ayer de aquella visita a Vejer y del calor que pasó aquella tarde en un local sin aire acondicionado. Ante esa tesitura, el regidor vejeriego, que no deja nada a la improvisación, viendo la hora, las 15:30, y un encuentro con la militancia, buscó el lugar ideal: un enorme patio llamado El Claustro, junto a la parroquia y en una de las zonas más altas del pueblo.

El alcalde de Vejer, José Ortiz, destaca que no hay instrucciones de nadie para votar

Allí, bajo una parra y junto al regidor vejeriego, Pablo Casado se vio arropado, entre otros, por algunos dirigentes populares como Daniel Nieto, José Loaiza, Antonio Saldaña, María José García Pelayo, Ana Mestre y Aurelio Romero. También acudieron otros cargos orgánicos, militantes y simpatizantes de la comarca de La Janda.

En un ambiente distendido, y con una alocución clara y concisa, Pablo Casado destacó la importancia que la militancia tiene en este proceso con los nuevos estatutos. "Ahora sí, ahora vosotros tenéis el poder de decidir cuál va a ser el partido", dijo. "Vamos a hacer todo lo posible para que sea lo más participativo, lo más representativo y lo más libre".

Su discurso lo apoyó en tres ideas: devolver la ilusión a los militantes, la renovación con la apertura de "puertas y ventanas del PP" y la unidad de los candidatos para evitar una fractura como ha ocurrido en otras formaciones.

El alcalde de Vejer, en su presentación de Pablo Casado ante la militancia, expuso que es "una campaña entre compañeros", destacando que él apoya su proyecto "por muchos motivos". "Tenemos que aprovechar este momento, esto es una oportunidad que nos ha dado el presidente nacional, Mariano Rajoy", dijo José Ortiz. En otro momento, manifestó que "esto es lo bonito de este proceso, que no hay dedos, no hay delfines, como bien dijo el presidente de la junta directiva nacional, y desde luego no vamos a aceptar instrucciones de nadie para votar; en este congreso nacional vamos a votar con la cabeza y con el corazón".

Ortiz destacó la unidad que se busca en el partido e hizo referencia a la presencia en el acto de personas de "distintas sensibilidades dentro del partido".

"Pero no nos podemos olvidar", remarcó, "de que todos estamos unidos por el Partido Popular. Evidentemente, yo creo que no es malo que existan diferencias internas de opiniones y que, sobre todo, seamos del Partido Popular; eso es lo que defiende Pablo".

El alcalde de Vejer destacó la ilusión de los nuevos afiliados que ha tenido esta formación en el municipio y, por último, la renovación, haciendo autocrítica.