El PSOE acusa a la oposición de rechazar las cuentas municipales

El PSOE lamentó ayer que los partidos políticos de la oposición en el Ayuntamiento "no tienen iniciativa y se limitan a criticar todo lo que hace el Gobierno local, a la vez que siempre se muestran contrarios y negativos a los presupuestos municipales simple y llanamente porque no quieren que se hagan cosas para Sanlúcar y sus ciudadanos".

Los socialistas lanzaron éstas y otras críticas a la oposición en un comunicado en el que felicitaron públicamente al alcalde, Víctor Mora, y al equipo de Gobierno por "el cumplimiento de otro de los compromisos adquiridos con los ciudadanos de Sanlúcar: la mejora de los accesos a la ciudad por la carretera de El Puerto". "En unos días estará concluida la primera fase de esta obra, que no sólo mejora la imagen de la ciudad, sino que además otorga mayor seguridad tanto a conductores como a peatones en un vial muy transitado en el tramo entre la rotonda de El Palmar y la nueva glorieta junto a la Avenida del Pozo de las Vacas", destacaron al respecto.

Asegura que la obra de la carretera de El Puerto se ejecuta sin apoyo de los partidos

El PSOE añadió que "esta actuación millonaria se ha llevado a cabo en varias fases con el apoyo de otras administraciones y ha generado gran cantidad de empleo, pese a que la oposición no apoya los presupuestos municipales". En referencia también a las formaciones políticas que no gobiernan en la localidad, añadió que "se molestan cuando Sanlúcar progresa y están en el no por el no para estrangular a esta ciudad".

Los socialistas aseguraron que "el PSOE y el Gobierno municipal, con su alcalde a la cabeza, seguirá trabajando para sacar adelante lo que Sanlúcar necesite, como esta importante obra y como se hará igualmente con la segunda fase del proyecto de esta vía de comunicación tan importante, aunque sea como ahora, sin el apoyo del resto de los partidos políticos".