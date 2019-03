El PSOE critica a Podemos no ser capaz de vender el hotel del estadio

La concejala socialista, Rosa de la Flor, lamentó ayer que vuelva a quedar desierta la subasta de la tribuna del estadio. “El equipo de gobierno ha vuelto a fracasar en el objetivo de que la ciudad ingrese 9,8 millones de euros por esta operación”.

“Estamos a punto de finalizar el mandato y continuamos en el punto de partida. A pesar de que el edil de Hacienda, David Navarro, ha manifestado en múltiples ocasiones que la venta estaba a punto de cerrarse, no ha sido así. De hecho, hoy hemos preguntado por los inversores interesados y no se nos ha aportado información al respecto”, explicó Rosa de la Flor.

“Este es un asunto muy grave, pues tenemos que recordar que incluso el presupuesto de 2016 fue anulado por incluir los supuestos ingresos por la tribuna que nunca llegaron a las arcas municipales, desequilibrando las cuentas”, expuso la concejala socialista.

“A eso se unieron declaraciones de Navarro asegurando que, si no se vendía ‘se le podría tachar de iluso, de no tener ni idea de economía y de no ser responsable con el dinero público’, llegando incluso a ser reprobado por el Pleno debido a su nefasta gestión”, recordó De la Flor.

“Lejos de asumir su responsabilidad, dos años después, continúa sin encontrar inversores para la tribuna, pero sigue disputando con sus compañeros el tercer puesto de la candidatura para las elecciones municipales”, lamentó.

“Nuestra ciudad necesita un equipo de gobierno con capacidad de gestión, que busque soluciones y no eternice los problemas, como ha ocurrido con este asunto. La venta de la tribuna se traduciría en 9,8 millones de euros que podrían invertirse en prioridades para la ciudad, como el empleo, la vivienda o la protección social. Además, el hecho de que se pusiera en marcha un hotel en ese espacio, tal y como está previsto, también supondría creación de puestos de trabajo y dinamización económica”, afirmó Rosa de la Flor.

“La situación de parálisis que se da en este asunto, y en muchos otros, tiene que dar paso a un gobierno que ofrezca soluciones y gestión para hacer que las inversiones lleguen a Cádiz. Los socialistas nos presentamos como la alternativa solvente y con capacidad para aprovechar las muchas oportunidades que tiene nuestra ciudad”, concluyó.