El PSOE califica de mediocre la programación de este verano

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Medina, Juan María Cornejo, ha lamentado que el programa de verano desarrollado por el equipo de gobierno de IU no "haya estado a la altura de una ciudad que tiene que apostar por el turismo, la cultura y el ocio". En su opinión, la oferta cultural de este verano ha sido "prácticamente nula", "la peor de los últimos años".

Cornejo ha señalado que son muchos los asidonenses, sobre todo jóvenes, y también visitantes que han elegido otras poblaciones de la comarca y de la provincia, como Alcalá, Vejer, Arcos o San José del Valle, en busca de conciertos, de cultura y de ocio, porque no han encontrado en Medina Sidonia una programación "atractiva y de calidad, puesto que sus responsables políticos no innovan, no trabajan, ni motivan, ni ilusionan como se hace en el entorno".

Los socialistas denuncian que el Consistorio ha devaluado actividades como La Noche de Carnaval o el Maratón de Fútbol Sala, que se venían organizando desde hace años por la Peña del Cádiz y la Peña Madridista, respectivamente, dando calidad a los veranos asidonenses. "No se entiende, por qué IU ha quitado a estas dos peñas la organización de estos eventos", critica el PSOE.