PSOE: “Sanz tergiversa los datos de la ITI "

La diputada provincial de Empleo y miembro de la Comisión de Participación de la ITI, Ana Carrera, ha mostrado una “gran preocupación por los datos que el PP y el viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz, han trascendido sobre la ITI”. Ha añadido que “no tiene sentido que el PP utilice la ITI como un arma arrojadiza de campaña, cuando durante toda su elaboración en los mandatos de Gobierno del PSOE, de lo que se ha tratado siempre es de trabajar en común y a través del consenso tanto político como social”.

Asimismo, Carrera ha aseverado que “nosotros siempre hemos hablado en positivo de la ITI, principalmente porque su objetivo es cambiar el modelo productivo de la provincia y para eso las voces de autoridad, los agentes sociales, económicos y empresariales son los motores con los que hemos impulsado los proyectos”.

Por esa razón, la diputada provincial ha manifestado que “desde la UCA, las empresas y los sindicatos mayoritarios las palabras de Sanz no han gustado nada, ya que han visto cómo se ha roto esa sinergia de diálogo y consenso que venía manifestándose hasta el momento”. Aquí ha recordado que “incluso cuando el que fuese ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desacreditó las palabras de Sanz, siendo este delegado del Gobierno en Andalucía, sobre una partida de 900 millones de euros que supuestamente aportaba el Gobierno Central a la ITI que Sanz vendió como extraordinaria, cuando no era así, nosotros no lo utilizamos nunca”.

Entre otras cuestiones, la socialista ha dicho que “me sorprende que se haya desgranado en la comisión celebrada el pasado martes que haya 14 proyectos que presentan dificultades para llevarlos a ejecución y que alarmen de que se agota el tiempo de hacerlo hasta 2020, cuando por un lado, el periodo que se ha dado para ejecutar la ITI es 2023 y cuando ellos en vez de solventar los problemas de esos 14 proyectos que ya están avanzados lo que quieren es plantear otros nuevos”, ha seguido diciendo, “toda una incongruencia en sí misma”.

También ha puesto de manifiesto que “dudo de que en los tres meses que llevan gobernando PP y Cs en la Junta se hayan sentado a leerse, al menos, los proyectos de la ITI porque no se entienden, entonces, las conclusiones, sin sentido, que el otro día manifestaron en la Comisión de Participación”.

Para Carrera “la ITI es la oportunidad que tiene esta provincia para avanzar y cambiar el modelo productivo, sin embargo el PP y Cs en vez de fijarse en los 400 millones de euros que se invierten en la ITI y los casi cuatro años que quedan para ejecutarlos y solventar los escollos de los 14 proyectos que tienen más dificultades, destacan sólo esas dificultades en vez de resolverlas, por lo que queda claro que el objetivo no es el que se perseguía en un principio”.

Por eso, la dirigente del PSOE ha reflexionado que “es probable que la motivación que lleve a PP y Cs y a Sanz, concretamente, a tergiversar la realidad, pase porque ellos tienen en mente otros proyectos distintos a los que se han consensuado con los agentes implicados en la elaboración de la ITI, algo que también es bastante grave”.

Por último, Carrera ha pedido a Sanz que “vuelva al sendero del consenso, que no utilice políticamente la ITI, ya que lo que nos jugamos es el futuro del modelo productivo de la creación de riqueza y empleo de la provincia, y sobre todo pone en entredicho las conclusiones que han ido sacando un equipo de trabajo multisectorial en el que se han implicado agentes sociales, económicos, empresariales, sindicales e institucionales de toda la provincia de Cádiz”.