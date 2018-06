El PSOE lleva a la Junta las "carencias" del colegio Lapachar

El PSOE ha registrado en la Delegación Territorial de Educación de la Junta más de 400 firmas de padres del colegio público Lapachar que se quejan de la "falta de limpieza" y demás servicios municipales de mantenimiento en este centro, según informó ayer la portavoz socialista en el Ayuntamiento.

María Naval explicó que los padres de alumnos han protestado por estos problemas a lo largo de todo el curso escolar y el PSOE ha llevado al Pleno del Consistorio "propuestas y ruegos" dirigidos al Gobierno local del PP. En relación a la "falta de limpieza", precisó que "no se debe a que las trabajadoras municipales no realicen su servicio, sino a la carencia de personal". "El Ayuntamiento llegó a gastarse dinero público para contratar durante unos días a una empresa privada, algo que, finalmente, no supuso ninguna solución", apuntó.

Naval afirmó que el escrito registrado solicita a la Junta que "actúe este verano para buscar una solución a esta problemática", entendiendo que "el trabajo corresponde a la coordinación entre ambas administraciones", sin olvidar que "el mantenimiento de los colegios públicos siempre los ha llevado a cabo el Ayuntamiento". "El objetivo es que el próximo curso escolar comience con las instalaciones en condiciones óptimas", dijo.