El PP lamenta la escasez de eventos de altura en la Plaza de Toros este verano

El portavoz municipal del Partido Popular, Germán Beardo, ha valorado la temporada de verano en la Plaza de toros, lamentando la escasez de festejos y la ausencia de conciertos y otros eventos. "Este pasado miércoles se cerró la temporada taurina, una de las más cortas que se han conocido. ¡Qué tiempos en los que había festejos todo el verano! Este año ha sido un autentico despropósito por culpa de De la Encina, de su cargo de confianza y de su concejal de Plaza, que hicieron un pliego que fue rechazado por todas las asociaciones de empresarios taurinos, lo que ha llevado a una adjudicación en pleno verano que de no ser por el arrojo del adjudicatario, Reyma, nuestra plaza hubiera estado cerrada a cal y canto y no hubiera tomado la alternativa Dani Crespo", lamenta.

También se ha referido Beardo a las otras actividades de la Plaza. "A causa de esta negligencia del Ayuntamiento no ha habido conciertos de primer orden como venia sucediendo en años anteriores con el pliego del PP. Los conciertos se fueron a Chiclana, a Sanlúcar y a Jerez, que están teniendo a los artistas de primera categoría en sus ciudades. Es inaceptable lo que ha pasado este año por culpa de un bipartito PSOE IU incompetente. Esta falta de aprovechamiento de nuestra plaza no tiene consecuencias sólo para el ocio, sino para la vida económica de la ciudad y el turismo, ya que otro efecto de la mala gestión municipal es que aún no ha podido abrirse la plaza a las visitas, lo que da una imagen lamentable a cuantos nos visitan en verano y no pueden ver el monumento más impresionante de la ciudad."

Beardo asegura que "los populares tenemos soluciones para una mejor gestión de la Plaza de Toros y pensamos que tiene que ser la capital del verano de la Bahía. Nos ilusiona que aquí haya una temporada larga de toros, conciertos de artistas mundiales y eventos de primer nivel en otras épocas del año como la Copa Davis. Es lo que se merecen los portuenses, los hosteleros y comerciantes", concluye.