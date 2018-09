El PP exige a la Junta una fecha para iniciar las obras de la A-389

El presidente del PP de Paterna, Andrés Clavijo, ha exigido a la Junta que anuncie una fecha concreta para el comienzo de la obra de mejora de la A-389 que une Medina con Arcos y cuya mayor conflictividad se encuentra a su paso por la localidad paternera.

Clavijo, que ha visitado esta carretera en compañía del presidente provincial de los populares, Antonio Saldaña, ha afirmado que "estamos hablando de la seguridad de muchos gaditanos como para que el gobierno de Susana Díaz lance un globo sonda para calmar la denuncia del PP en un proyecto en el que urge su reforma urgente y no se puede esperar más tiempo".

El edil del Partido Popular ha explicado que "para entrar y salir de Paterna, el estado de esta vía para todos aquellos vecinos que de dirigen principalmente a la zona de Chiclana, Medina o el polígono industrial, es muy peligrosa, con problemas de firme y de seguridad, porque no tiene arcén".

Andrés Clavijo ha indicado que "el peligro se acrecienta al ser una carretera sin arcenes, con mucho tránsito de camiones y con los peores cambios de rasante de la provincia". Por ello, reclama a los socialistas que "no engañen más a los paterneros en particular y no diga que hasta dentro de unos meses no se va a realizar el estudio de la reforma de esta carretera, porque una vez que se convoquen las elecciones autonómicas, el proyecto, como ocurre con todos en estos casos, se paralizará".