PP: "No se entiende que el alcalde ponga en Bienestar Social un concejal a tiempo parcial"

El portavoz adjunto del PP, Millán Alegre, ha expresado su "asombro ante los cambios efectuados por el alcalde David de la Encina en el gobierno municipal tras la dimisión de Ángel Quintana por cuestiones personales y la entrada del nuevo concejal Modesto Serrano: "No es de recibo que diga que se trata de cambios menores los que implican a áreas tan importantes como Urbanismo o Bienestar Social y varias concejalías. No se entiende cómo un gobierno que se llama a sí mismo social y progresista ponga al frente de Bienestar Social a una persona a tiempo parcial, al parecer por necesidades personales del nuevo concejal, que son muy respetables, pero que no deberían ir en menoscabo de la acción de gobierno". También es "llamativo" para el PP que la nueva concejala de Urbanismo, María Eugenia Lara, "lleve a su vez Cultura y Patrimonio Histórico". Para Millán Alegre, Bienestar Social por su complejidad, por las necesidades que hay y la mala gestión que está teniendo, necesita una persona con dedicación completa. Igual ocurre con Urbanismo cuyo mal funcionamiento es notorio y un problema en la ciudad por la lentitud con que se tramitan los expedientes, especialmente los de licencias lo que ha convertido a esa área en un problema y una traba para el desarrollo económico de la ciudad". Finaliza Alegre afirmando que todo esto "viene a confirmar la incapacidad del gobierno local y su falta de recursos, consecuencia de empeñarse en ocupar los cargos aunque no se tenga el respaldo popular y la mayoría suficiente para ello. El Puerto necesita un gobierno municipal comprometido con la ciudad que no anteponga los intereses personales, pero lo que parece que hay es un conjunto de personas sin más meta que llegar hasta las elecciones en el cargo aunque no sean capaces de aportar las soluciones que la ciudad necesita".