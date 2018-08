El PP denuncia la oscuridad que presenta de nuevo la calle Postigo

El Partido Popular (PP), en concreto su Secretario General, Javier Bello, continúa con su labor de revisión de distintas zonas de la ciudad. Tras la plaza José Luis Galloso, donde las raíces de los árboles han levantado la solería, y el parque Virgen del Rocío (con un problea similar), ahora le toca el turno a la calle Postigo. Según denuncia el propio Secretario esta zona, situada en pleno centro de la ciudad, se encuentra a oscuras desde hace semanas. "No es de recibo que personas que llevan toda la vida viviendo en esta calle tengan que ver como decae su mantenimiento por culpa de un alcalde que no se preocupa de la situación de la misma", recalca Bello quien opina que esta situación viene producida tanto por la dejadez del actual gobierno socialista, como por David de la Encina, " que desconecta en verano". "Es muy fácil cambiar una bombilla por otra, pero en esta ciudad todo se complica desde que De la Encina es alcalde, ya que tanto él como sus concejales están más preocupados de mantener sus sillones que de solucionar los problemas de los portuenses", opina Bello. "Esta es una calle que podría ser reclamo turístico, ya que se aprecia en ella una imagen de la Basílica Menor de Nuestra Señora de los Milagros espectacular, que si se fotografiara podría ser incluso motivo de postales de nuestra ciudad. Por desgracia lleva todo el verano a oscuras, sin solución alguna, ya que De la Encina ha decidido no cambiarle las bombillas a las farolas".

Por último en relación a este tema Bello ha querido finalizar pidiéndole a De la Encina, que en estos nueves meses que le quedan antes de las elecciones municipales, reaccione de una vez "y que al menos la ciudad funciones bajo mínimos, ya que si no es de este modo, conseguirá dejar a El Puerto en una auténtica ruina".