El PP denuncia en Fiscalía al alcalde de Benaocaz por llevar año y medio sin convocar plenos

El ex alcalde y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Benaocaz, Juan María Mangana, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Cádiz contra el actual regidor socialista de la localidad, Antonio Venegas, por no convocar plenos ordinarios en el municipio desde hace un año y medio y “negarse a facilitar la información requerida por el grupo popular”. Mangana explica que el último pleno municipal se celebró en el mes de septiembre de 2017, cuando según la ley el gobierno local está obligado a convocarlo cada tres meses; “y a pesar de los requerimientos por parte del grupo popular en el Ayuntamiento el alcalde se ha negado a celebrar plenos ordinarios desde hace ya casi año y medio”.

El portavoz popular denuncia además que ante la negativa a la celebración del pleno municipal, el ayuntamiento no cuenta con presupuestos desde el año 2016 y todo este tiempo el gobierno del PSOE ha gestionado a golpe de decretos, que también “se niega a hacer públicos y a facilitar al grupo popular a pesar de los numerosas peticiones”.

Por su parte, el alcalde Antonio Venegas (PSOE) defiende lo “complicado” que supone para los municipios pequeños que han de compartir el secretario municipal entre otros pueblos como ocurre en Algar, Zahara de la Sierra, Benaocaz y Benaocaz, que “viene una vez cada quince días, con lo que supone de trabajo acumulado, y no íbamos a presentarnos vacíos de contenido a los plenos”. Venegas dice que, como alternativa, “sí hemos celebrado más de 20 plenos extraordinarios para poder aprobar subvenciones de Diputación, que de otro modo hubiéramos perdido y el PP no se ha presentado a ninguno de ellos”. “No tienen por dónde atacarme y lo hacen por ahí”, apostilla. El alcalde lamenta la “actitud” del PP, que con “su abstención” no ha apoyado estas mociones de ayudas de Diputación, sabiendo que “nos dejaron una deuda de 400.000 euros, que finiquitaremos en noviembre de 2019”.