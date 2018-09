El PP se hace eco de las demandas sobre la limpieza por parte de vecinos de La Soledad

El presidente y candidato del Partido Popular de Chiclana, Andrés Núñez, ha visitado la zona de La Soledad y el entorno del centro educativo Picasso para conocer las demandas vecinales.

Así, señala que las principales reivindicaciones de los residentes de este enclave de la localidad "son la necesidad de acometer un mantenimiento integral y permanente y la limpieza".

Andrés Núñez afirma que "mientras otros únicamente buscan engañar a la gente de Chiclana a través de titulares rimbombante y falsas promesas, nosotros seguimos conociendo de primera mano las demandas de zonas como éstas, donde el mantenimiento y la limpieza brillan por su ausencia".

En esta línea, expresó que "precisamente el hecho de que estos aspectos estén entre los más destacados no es algo nuevo, pues a lo largo de nuestros contactos permanentes con las distintas zonas y asociaciones de vecinos de de Chiclana, ambos asuntos siempre están entre los más reclamados, muestra del estado real y la situación cuanto menos mejorable que presenta la localidad".

Como ya ha reiterado en ocasiones anteriores, el alcaldable del Partido Popular insiste en que "hace falta una reparto proporcional y equitativo de los recursos municipales para garantizar el mantenimiento de toda la ciudad, así como los servicios públicos". En este sentido, indicó que "el gobernar a base de caprichos del alcalde de turno, como ocurre ahora con José María Román y el PSOE, tiene que acabarse en Chiclana".

De esta manera, el líder del Partido Popular en Chiclana mantiene que "como venimos demostrando durante todo el mandato, para nosotros es fundamental escuchar la opinión de la gente para conseguir construir la Chiclana del futuro entre todos. Chiclana se merece un futuro lleno de esperanza, donde la transparencia y el decir la verdad y dar la cara tiene que ser una prioridad, sin olvidar la participación de la ciudadanía".

En este sentido, Andrés Núñez considera esencial "practicar una política cercana, dando la cara siempre y no prometiendo cosas irreales e inasumibles por el simple hecho de conseguir votos y crear falsas expectativas. Yo lo que digo ahora es lo que mantendré si la ciudad me da la oportunidad de ser alcalde de Chiclana, porque creo en la política basada en hechos y no en la mentira y las falsas promesas".