El PP pide al alcalde que se posicione del lado del empleo en los astilleros

El secretario de organización del PP de Puerto Real, Vicente Fernández, ha vuelto a pedir al alcalde de Puerto Real que muestre su apoyo a los trabajadores de Navantia. Ya criticó el silencio del primer edil de la Villa en el asunto de las corbetas y ahora le pide que se implique en apoyar el empleo en el municipio tras las informaciones que dan por hecho que el quinto petrolero Suezmax no se construirá.

“No sabemos cuál es la excusa que dará ahora Antonio Romero para no apoyar la construcción de este barco, porque al contrario que con las corbetas, no puede hablar de buques de guerra”, ha dicho Fernández, quien además ha resaltado que “este gobierno de Podemos en nuestra localidad está demostrando que ha abandonado a Navantia y a todos sus trabajadores, a los que no apoya en sus reivindicaciones por traer más carga de trabajo a nuestro municipio y que calla y mira hacia otro lado cuando se la quitan”.

Por ello, a través de un comunicado, Vicente Fernández ha reclamado, tanto a Podemos como al PSOE de Puerto Real, que “se olviden de colores políticos y defiendan los intereses de los astilleros para no volver a paralizar la factoría de Puerto Real y, para ello, exijan a Sánchez que ofrezca una solución para evitar dejar sin carga de trabajo a Navantia en nuestro municipio”.

Los populares de la ciudad, en el mismo sentido en el que ya se ha manifestado el presidente provincial, Antonio Sanz, consideran que “ha costado mucho trabajo sacar a los astilleros del hoyo en el que los dejó Zapatero para que en apenas cuatro meses de Gobierno, Sánchez y el PSOE, junto a los que sustentan su Gobierno, incluido Podemos, tiren por la borda todo lo conseguido por el PP durante el mandato de Rajoy, millones de horas de carga de trabajo”.