PP y PSOE votan no a un apoyo a las reivindicaciones del metal

El PSOE y el PP, tan distantes habitualmente en los plenos de la Diputación Provincial de Cádiz, coincidieron ayer en votar no a una propuesta de apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores del sector del metal de la Bahía de Cádiz. La moción, rechazada con esa suma de votos en contra, fue presentada por Ganemos Jerez, que contó únicamente con el respaldo de la portavoz del PA, Maribel Peinado. Antonio Alba, de IU, se había ausentado temporalmente cuando la propuesta fue sometida a votación. Y José María González, de Sí Se Puede Cádiz, no asistió a la sesión porque estaba enfermo.

Peinado, única diputada del PA, acudía ayer a su primer pleno tras haber dimitido como vicepresidenta de la Diputación y haber abandonado un puesto en el gobierno de la institución, que está en manos del PSOE. La ha apartado del cargo una sentencia (contra la que cabe recurso) que la condena a dos años y medio de inhabilitación por no facilitar información a la oposición cuando era alcaldesa de Puerto Real. Ayer había cierta expectación ante la posibilidad de que su voto no acompañase al de sus ex socios en los asuntos que abordó el pleno. Y ocurrió que Peinado se distanció de los socialistas precisamente en un punto que vino a unir a los diputados del PP y del PSOE

La diputada Ángeles González, de Ganemos Jerez, defendió la propuesta de apoyo a "todas las reivindicaciones" de los trabajadores del metal de la Bahía de Cádiz, que el pasado día 13 fueron llamados a una huelga que no fue respaldada por los sindicatos mayoritarios en ese sector, CCOO y UGT. Los convocantes consideraron que el paro obtuvo un seguimiento unánime; los empresarios, que lo hubo importante en Puerto Real y no tanto en San Fernando y en Cádiz. Una manifestación reunió a más de 2.000 personas en la jornada de huelga.

Ángeles González explicó que la huelga ponía sobre la mesa tres cuestiones: "La precariedad mata; cumplimiento del convenio, ya; y carga de trabajo, ya". Al pedir el apoyo de la Diputación a los trabajadores del metal, la diputada argumentó que están asistiendo (y con ellos la provincia) a un incremento de la temporalidad y de la contratación a tiempo parcial, que las externalizaciones no se deben a una cuestión práctica sino de abaratamiento, que hay un abuso de las jornadas laborales y una devaluación salarial. "Es el momento de que Diputación apoye a los trabajadores que se organizan para protestar por sus condiciones laborales y que reclaman un salario que les permita mantener a sus familias en condiciones dignas", dijo la diputada.

Únicamente el PSOE optó por explicar su voto en este punto. Lo hizo José María Román, quien vino a apelar a la ausencia de los sindicatos mayoritarios entre los convocantes de la movilización al mostrar el rechazo de su grupo a la propuesta.

"No entendemos", dijo Román, "la posición de algunos grupos políticos que parecen trabajar más por la división sindical que por la unión de la lucha sindical. Creemos que lo peor que pueden hacer algunos partidos es promover acciones que se separan de la acción sindical conjunta, de manera que se lleguen así a diluir las fuerzas de todo el cuerpo laboral".

Román abogó por "repensar hasta dónde se gana con acciones que no son compartidas por todos los sindicatos y que llevan a una división". "Se debe luchar por lo que usted ha dicho", agregó, "pero no alejándose del bloque global sindical".

Ningún diputado del PP ni de IU ni del PA tomó la palabra para exponer su posición ante este asunto. En su réplica a José María Román, Ángeles González sostuvo que si todos los sindicatos hubiesen apoyado la huelga de los trabajadores del metal, igualmente hubiesen llevado al pleno la propuesta. "Para nosotros", dijo, "no es relevante que la huelga la convoque un sindicato u otro. Lo relevante es la causa. ¿Acaso no son ustedes precisamente los que han traído a este pleno mociones reclamando carga de trabajo en los astilleros?".

La diputada de Ganemos Jerez comentó que, efectivamente, a nivel sindical existe un debate y se ofreció a afrontarlo. "Pero me parece", añadió, "que una huelga secundada al 100% tiene importancia suficiente como para que los partidos políticos y la Diputación apoyen las reivindicaciones de este colectivo de trabajadores y trabajadoras. Y que las administraciones públicas, igual que les decimos a las empresas lo importantes que son para la economía de la provincia, también tenemos que decirles que deben cuidar a las personas, que deben aportar continuidad para que no tengamos trabajadores pobres".