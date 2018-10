Osborne presenta la primera bodega accesible para personas con discapacidad visual

En todo buen bebedor de vino que se precie hay tres sentidos que son imprescindibles a la hora de catar un buen caldo: la vista, el olfato y el gusto. Esto ha sido así hasta hoy, día en que Osborne da un paso más y añade también el tacto y el oído al mundo del vino. ¿Cómo lo ha conseguido? Gracias a las nuevas visitas accesibles para personas con discapacidad visual que se van a comenzar a llevar a cabo en la bodega de Mora, en El Puerto de Santa María.

Este nuevo recorrido, que por el momento es el único que se ofrece con estas características en la Ruta del Vino y el Brandy de Jerez, ha sido planificado y desarrollado con la ayuda de la Obra Social La Caixa y la fundación Once y, gracias a él, la bodega ofrecerá a sus visitantes un nuevo gran abanico de sensaciones que antes podían pasar desapercibidas en cualquiera de sus recorridos. Desde la rugosidad y textura del suelo (que va de la losa de Tarifa en el patio de la bodega al albero del interior), hasta la porosidad de las barricas, pasando por el tacto liso o desigual de sus botellas. "Osborne ha trabajado en una serie de mejoras a lo largo del año, como el nuevo restaurante y recepción, la tienda y una sala de catas. No obstante, es muy importante que todo el mundo pueda disfrutar de estos espacios" explicaba durante la presentación Carla Terry, responsable de relaciones públicas de la Fundación Osborne. Junto a ella, también se encontraban Iván Llanzas (director de comunicación y relaciones públicas del grupo Osborne), Antonio Abad (director de la fundación Osborne), así como representantes de La Caixa y la fundación de la Once.

Todos aquellos interesados no tendrán que esperar mucho para poder descubrir este nuevo recorrido. En concreto, las bodegas han aprovechado la celebración de la International Sherry Week, que tendrá lugar en la ciudad del 8 al 14 de este mes, y han establecido un turno especial de visitas a las 13:00 horas. Una vez pasado el evento, habrá que reservar y concertar un turno en www.bodegas-osborne.com o llamando al 956 869 100.