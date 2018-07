Nuevo trámite plenario para la aprobación definitiva del Plan General

"Una vez se aprueba este expediente, podemos afirmar que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está aprobado definitivamente al cien por cien, a excepción de la Ronda Oeste, debido al informe en contra que recibimos por parte de Costas, pero seguiremos insistiendo en este asunto", aseguraba ayer el alcalde, José María Román, tras el visto bueno de la Corporación municipal de la propuesta relativa al segundo documento de levantamiento parcial de la suspensión de las terminaciones del documento urbanístico de la ciudad.

Este último trámite del PGOU que se abordó ayer en el pleno ordinario de julio dispuso de los votos favorables de los concejales de los grupos municipales de PSOE, PP y Ganemos, así como de los ediles no adscritos Nicolás Aragón y Stefan Schauer, mientras que los representantes de IU y PCSSP se han abstenido.

La delegada de Urbanismo, Ana González (PSOE), fue la encargada de defender este punto en el que destaca, entre otros asuntos, el informe favorable de Costas para la ampliación de las depuradoras. No obstante, la aprobación del levantamientos de dichas suspensiones sirvió de campo de batalla entre los socialistas y los populares. Así, la responsable de Urbanismo acusó al PP de no haber hecho nada durante sus cuatro años de Gobierno en el Ayuntamiento para aprobar el texto urbanístico, mientras que Andrés Núñez, portavoz de la formación popular, le recriminó que tanto ella como el alcalde prometieron "quitar el 90% de las zonas inundables, algo que no ha ocurrido".

Además, el representante de Izquierda Unidad, Roberto Palmero, culpó tanto al PSOE como al PP de los múltiples retrasos durante largos años para que la ciudad contará de una vez por todas con un PGOU. Asimismo, alertó de que el documento está recurrido en los tribunales y "podría ser anulado".

Por otro lado, con el voto unánime de todos los concejales de la Corporación Municipal, también ha salido adelante la propuesta de concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad al Instituto de Enseñanza Secundaria Poeta García Gutiérrez con motivo del 50 aniversario de su constitución.