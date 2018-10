El PP exige al Gobierno inversiones de Defensa para Navantia Puerto Real

Los máximos responsables del PP gaditano se han reunido a última hora de esta mañana con el comité de empresa de Navantia Puerto Real. Antonio Sanz, Teófila Martínez, María José García-Pelayo, Ana Mestre y Juancho Ortiz han tomado nota de todas las reivindicaciones expresadas por el presidente del comité, Antonio Noria, tesis que el PP ha hecho suyas.

La primera y más importante es la exigencia al Gobierno de la puesta en marcha inmediata de un plan de inversiones para el astillero puertorrealeño ya que, de no ser así, ha dicho Sanz, no se firmará el plan estratégico que sindicatos y SEPI negocian desde hace meses. "La respuesta del Gobierno, o llega ya, o no va a haber plan estratégico", ha afirmado.

Además, dicho plan de inversiones tiene que venir de la mano, ha añadido el senador popular, del Ministerio de Defensa. Aunque Sanz no ha obviado la controversia acerca de la pérdida del quinto petrolero Suezmax (los cuatro primeros se firmaron bajo mandato de Rajoy), sí ha pasado de puntillas. "A la pérdida del quinto petrolero no hay reacción por parte del Gobierno y esa reacción tiene que ser urgente. No es lamentarnos ni sacar provecho político para criticar al Gobierno, es pedirle una reacción y eso pasa porque los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de los ministerios de Defensa y de Hacienda apuesten claramente por un plan de inversiones en Navantia en la Bahía de Cádiz y un plan de nuevos contratos vinculados a la Armada y el Ministerio de Defensa que sigan apostando por una construcción dual, que es seguir trabajando por nuevos contratos en el ámbito civil pero tiene que haber una garantía de apuesta por parte de la industria de Defensa".

Por eso, Sanz ha mostrado la "preocupación" que existe en su partido "por la falta de pulso, de impulso y de iniciativa del Gobierno en relación a la consolidación de unas expectativas que estaban marcadas tanto de contratación como de cierre y firma del plan estratégico. Hemos perdido meses que hemos entendido, aunque no compartido, porque el cambio de Gobierno obligaba a que tomaran cuerpo y posesión los nuevos responsables de Navantia y SEPI, pero no podemos entender que desde el mes de junio no haya habido contacto real en relación a la negociación del plan estratégico".

Para el senador popular, hoy el Gobierno "está poniendo en peligro que se pueda alcanzar la firma del plan estratégico, que estaba prevista para noviembre". Por eso, ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez una reacción "potente, sólida y clara para garantizar carga de trabajo y el cierre definitivo del plan estratégico que avala el futuro de los astilleros a diez años vista".

Para eso, ha dicho Sanz, es fundamental un "cambio de actitud" del Gobierno. E, incluso, ha dicho que entiende la reacción de los trabajadores "que dicen que no puede haber plan estratégico sin carga de trabajo, y en estos momentos lo que no hay es carga de trabajo prevista".

Ha anunciado que, como senador, va a interpelar a las ministras de Defensa y de Hacienda "exigiéndoles que de inmediato, para salvar el plan estratégico, garanticen inversiones y contratos para las industrias navales de la Bahía y especialmente para el astillero de Puerto Real".

Ha explicado que esas inversiones "que siempre se barajaron como opción", son el BAM de Investigación Subacuática o nuevas embarcaciones vinculadas con Defensa y necesarias, ha dicho, tanto para el Ejército de Tierra como para la Armada. "Ese plan tiene que contemplar estas inversiones porque si no están, primero no va a haber plan estratégico porque no lo van a firmar; y segundo, vamos a perder una oportunidad porque la inversión está vinculada a los contratos. Habrá otras zonas de España que tendrán fuertes inversiones que no se van a contemplar en la Bahía de Cádiz".

Por último, Antonio Sanz ha dicho que "lo sorprendente es que la presidenta de la Junta venga aquí solo a sacarse fotos pero que no haya respuesta de nuevos contratos por parte de Defensa para hacer nuevos buques en Puerto Real".