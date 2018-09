Montilla resalta el esfuerzo municipal en la puesta a punto de los colegios

El teniente de alcalde responsable de Educación, José Antonio Montilla, valoró ayer la falta de incidencias destacables en los centros escolares después de que el pasado lunes arrancasen las clases. Según el edil, eso ha sido posible gracias a que el Ayuntamiento ha realizado "un importante esfuerzo" para tener a punto los edificios, ejecutando tareas de mantenimiento.

Montilla informó en un comunicado que "algunos trabajos no se han podido acometer a lo largo del verano, porque debido a su dimensión no podían ser ejecutados por parte de la brigada de Infraestructuras, y ello obligará a convocar una contratación externa; en otros casos, la falta de recursos durante los meses de vacaciones lo ha impedido, si bien se pueden acometer a lo largo del curso, ya que no impedirán el desarrollo de las clases".

El edil recordó que hay trabajos solicitados por la dirección de los centros educativos que exceden de la competencia y capacidad del Ayuntamiento y necesitan de una búsqueda extraordinaria de recursos económicos bien por la parte municipal, bien por la autonómica.

En estas primeras semanas volverá a mantenerse una reunión con todos los responsables de cada colegio para analizar las acciones realizadas, ver las futuras, coordinar actuaciones con otras administraciones y posibilitar un buen mantenimiento de los centros.