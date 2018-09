Marky Ramone será el cabeza de cartel del 'Rock D´Aki Puerto Real'

El festival Rock D´AkiPuerto Real va ganando adeptos y se sitúa como una de las principales citas con la música del otoño en la Bahía de Cádiz. El sábado 6 de octubre se va a celebrar una nueva edición que contará con la presencia de Marky Ramone como plato fuerte.

El que fue batería del legendario grupo The Ramones estará en Puerto Real junto con otros grupos como FestyKids, Ruptura, The Weds, The Darwins, San Remo, Oldfish, Los Comix, The Mantra y The Krapulas´s Rhyhm and Blues Band.

La delegada municipal de Juventud, Encarna Marín, presentó ayer el evento junto a algunos de los músicos que el sábado pasarán por el escenario que se instalará en el Paseo Marítimo puertorrealeño, en la explanada entre el Centro Cultural de Puerto Real y el Pabellón Municipal de Deportes, un recinto cerrado pero de entrada gratuita para todos los públicos.

La primera actuación está prevista sobre las 17:00 horas y correrá a cargo de FestyKids, que ofrece conciertos de rock para los más pequeños, con el objetivo de hacer cantera. A partir de ahí empezará a sonar el rock con sello local gracias a las bandas de la Villa que se han sumado este año al cartel presentado ayer. Marky Ramone, que se plantea como el cabeza de cartel de esta edición del Rock D´Aki, actuará a las 21:45 horas para luego continuar con más bandas locales, algunas de ellas jóvenes promesas de la música y otras ya con una amplia trayectoria.

Durante la presentación de ayer, todos los grupos coincidieron en que la presencia de Ramone es una importante atractivo para el público asistente y compartir cartel con él, un espaldarazo a sus carreras.