Luz verde a la construcción de un hotel en el campo de fútbol de Tarifa

En primera línea de la playa de Los Lances, 26.000 metros cuadrados acaban de convertirse en la parcela de oro de la costa gaditana. La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha aprobado un cambio de uso por el que el suelo que hasta ahora ocupa el estadio municipal de Tarifa podrá convertirse en un establecimiento hotelero. El campo de fútbol se trasladará a Albacerrado en una maniobra que además de generar empleo supondrá otro salto de calidad en la oferta hotelera, con un establecimiento de mínimo cuatro estrellas. Ya hay grandes cadenas interesadas en hacerse con la parcela.

Situado al final del núcleo urbano, ese suelo estaba en el punto de mira municipal desde hace años. Exactamente hace 16, cuando se inició el expediente urbanístico para modificar el Plan General de Ordenación Urbana y posibilitar el uso terciario del terreno. "La modificación ha sido muy compleja, ha tenido muchas fases", explicaba ayer el alcalde tarifeño, Francisco Ruiz. Cuando llegó el nuevo equipo de gobierno "estaba prácticamente bloqueada" pero se ha podido avanzar en ella hasta lograr la aprobación definitiva del PGOU. Los cerca de 26.412 metros cuadrados de la zona del estadio pasan de estar catalogados como zona de sistema general de equipamientos deportivos a ser suelo urbano no consolidado de uso global turístico. Y 33.4036 metros cuadrados en Albacerrado pasan de ser no urbanizables a estar destinados a equipamientos deportivos, no solo el campo de fútbol, sino también otros servicios.