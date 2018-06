Loaiza teme que tras perder Australia, Navantia se quede sin las cinco corbetas

Cierto es que la veda la abrió la ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, a última hora de la tarde de este jueves, cuando hizo pública su intención de preguntar al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la pérdida del contrato millonario de Navantia para la construcción de nueve fragatas para la Flota de la Marina Real Australiana "a pesar de ser la española la empresa favorita".

Martínez dijo no entender "que esto se produzca, a no ser que el nuevo Gobierno, cuando ha recibido toda la información del Gobierno anterior, no se haya interesado de una manera muy especial por este contrato, que estaba en puertas de tenerse que decidir".

Los trabajadores de La Isla destacan que este contrato habría dado estabilidad a la compañía

Como no podía ser de otra manera, a preguntas de los periodistas, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, manifestó que "no es serio decir a estas alturas que el contrato de Navantia se ha perdido por la relajación del Gobierno". "Decirlo con esa ligereza me parece un desahogo" del PP, añadió Jiménez Barrios, que apuntó que "no es menos cierto que acaba de llegar una nueva dirección a la SEPI y ya el PP está pidiendo responsabilidades".

Minutos después, casi de manera encadenada, el portavoz del PP en la Diputación, José Loaiza llevó las declaraciones de la diputada nacional Teófila Martínez más allá, para decir que no sólo lamenta la pérdida del contrato con Australia sino que teme por el futuro de las cinco corbetas que Navantia tiene ya apalabradas con Arabia Saudí. Así, Loaiza reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que "no ponga en peligro las cinco corbetas". A la par advirió Loaiza de que "teniendo socios de gobierno como Podemos y una ministra que no sabe lo que es una corbeta, se puede poner en peligro el acuerdo de Navantia con Arabia "que dejó atado el gobierno del PP".

En este rifirrafe político, Jiménez Barrios expresó su esperanza de que pronto sí se pueda concretar el contrato de las corbetas para Arabia Saudí y que éste se sustancie "en carga de trabajo ya".

Cabe recordar que el Gobierno australiano anunciaba este jueves que la empresa británica BAE Systems ganó un contrato de 35.000 millones de dólares australianos (25.727 millones de dólares o 22.244 millones de euros) para construir 9 fragatas para el país, en detrimento de la española Navantia y la italiana Fincantieri.

"Para una oferta comercial de astilleros se llevan muchos meses negociando, no es un día ni dos", ha señalado Jiménez Barrios, que ha explicado que "acaba de llegar una nueva dirección a la SEPI, y no ha nombrado nueva dirección de Navantia".

Ante esa circunstancia, ha lamentado que "ya está el PP pidiendo responsabilidades" por la pérdida de ese contrato. "Han tenido mucho tiempo para hacerlo", ha apostillado.

En esta línea, ha manifestado que "lo importante es que en estos momentos hay carga de trabajo, y que estamos a la espera de que se sustancie el contrato de las corbetas, que puede ser un revulsivo muy potente".

"Unos contratos se escogen y otros no, pero lo de las corbetas es lo que nos tiene a la espera de que se sustancie en carga de trabajo ya", ha rematado.

Por su parte, el secretario local del PSOE de Cádiz, Fran González, indicó que las declaraciones de Teófila Martínez "están cargadas de un cinismo profundo, ya que a día de hoy los representantes de Navantia son parte de los cargos de representación del PP, y lejos de entrar en una confrontación política, lo que debería de plantearse Teófila Martínez es qué ha sucedido bajo la gestión de su partido".

Reacción de los trabajadores

De otro lado, el presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, Jesús Peralta, en declaraciones a Radio Cádiz, se mostró apenado por la pérdida del contrato con Australia por parte de Navantia, y resaltó que ese contrato podía haber aportado estabilidad a la compañía en cuanto a ingresos.

Peralta justificó la pérdida del contrato en las buenas relaciones entre Reino Unido y Australia, que finalmente han desequilibrado la balanza. Además, considera que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no ha influido en esta decisión, toda vez que las negociaciones llevaban mucho tiempo desarrollándose.