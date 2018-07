Jusapol anuncia un verano caliente en sus reivindicacines al nuevo Gobierno

ste sábado día 21 de julio en la localidad de Tarifa a las 12:00 horas y con salida desde la calle Batalla del Salado, la asociación Jusapol ( Justicia Salarial Policial), compuesta por policías nacionales y guardias civiles, ha convocado a todo el colectivo de policías nacionales y guardias civiles, así como sus familiares, amigos y a todo ciudadano que se quiera unir a su reivindicación, para manifestarse con el fin de dar a conocer en qué situación se encuentra la negociación salarial y el descontento de los guardias civiles y los policías nacionales con el actual acuerdo viendo necesario la modificación y mejora del mismo. De manera simultánea, el día 21 de julio los agentes, familiares y simpatizantes también saldrán a manifestarse en las localidades de Benidorm, Gijón y la playa de Maspalomas en Canarias, y durante el mes de agosto volverán a movilizarse para reivindicar la equiparación salarial real en más lugares de la costa española. Asimismo, en septiembre entrará en marcha la ILP (Iniciativa Legislativa Popular), una de las medidas contundentes de la Asociación que une a los dos cuerpos.Así, La asociación JUSAPOL volverá a salir a las calles este verano para reivindicar la equiparación salarial total y real con las policías autonómicas. Después del acuerdo firmado entre los sindicatos policiales, las asociaciones de la Guardia Civil y el anterior gobierno, Jusapol considera que dicho acuerdo no reúne los requisitos necesarios para abordar la Equiparación Real de todas las FFCCSS del Estado, por lo que la subida salarial, como Jusapol la denomina, no es suficiente para satisfacer una demanda que cuenta con más de 30 años de historia. Hay que sumar, que desde la firma del citado acuerdo, los policías nacionales y los guardias civiles todavía no han percibido un solo euro en sus nóminas, pese a la aprobación de los PGE de 2018, siendo emplazado la supuesta subida a Octubre del presente año. Además, apuntan que en el acuerdo se han dejado varios puntos sin tratar y sin aprobar, como que hay más de 13000 compañeros que se encuentran en segunda actividad y reserva, las pagas extras, las asistencias a juicios, las horas extras, las horas nocturnas así como varios complementos económicos que tienen las policías autonómicas y que a día de hoy no tiene ni Policía Nacional ni Guardia Civil. El actual gobierno, lejos de acordar una comunicación con JUSAPOL, la asociación que ha movido más agentes en la historia de la democracia, se ha instalado en el inmovilismo anunciando que continuarán con el anterior acuerdo firmado por el Gobierno saliente, el cual en ningún momento recibió a los miembros de la Asociación JUSAPOL para que éstos transmitiesen al ministro del Interior Zoido las necesidades y las reivindicaciones del colectivo. Jusapol informa que no cesarán en sus acciones hasta conseguir lo que es de justicia y siempre bajo el lema: Por el mismo trabajo, mismo salario.