La Junta Electoral no cambia el escrutinio al Senado de El Bosque

La Junta Electoral Provincial ha rechazado proceder a la corrección del escrutinio al Senado de una mesa electoral de El Bosque, de las pasadas elecciones generales, en la que hubo “un error” en la transcripción del acta de los resultados obtenidos por Andalucía Por Sí.

Antonio Acosta, el cabeza de lista de Andalucía por Sí (AxSí) al Senado por Cádiz se dirigió a este órgano tras comprobar que su formación había obtenido cero votos en dicha mesa, a pesar de haber votado él en la misma, además de familiares y simpatizantes de la formación. Tras conseguir una declaración escrita del presidente de esta mesa, la número A, y una vocal admitiendo el “error” en la transcripción de las actas con los resultados del Senado, Acosta se dirigió hace unos días hasta la Junta Electoral para pedir la subsanación de dichas actas.

Pues bien, la Junta Electoral Provincial comunica textualmente que este órgano "no entra a valorar la existencia efectiva, o no, del error al que se refiere el presidente de la mesa y que refrenda una vocal, una vez aprobado el escrutinio general”. Declara que no se dan ninguna de las circunstancias siguientes: “la legitimación para impugnar sus resultados solo incumbe a los representantes o apoderados de las candidaturas, dentro del estricto plazo legal de un día y solo en relación a incidencias recogidas en las actas del escrutinio de la mesa o de la Junta electoral competente para hacerlo”. Y además, la Junta Electoral tiene en cuenta “la nula incidencia de la anomalía denunciada en los resultados de los comicios al Senado”.

El cabeza de lista de Andalucía por Sí (AxSí) al Senado por Cádiz, Antonio Acosta, lamenta esta decisión “pese a que el presidente de la mesa A reflejó en el escrito que se adjuntó a la reclamación electoral que los resultados electorales no fueron los que finalmente quedaron registrados en el acta de esta mesa. A pesar que la interventora de la mesa del PSOE reconoce públicamente que al candidato al Senado, Antonio Acosta, se le han puesto cero votos cuando en realidad obtuvo entre 60 y 70. Y pese a que mucha gente sigue preguntándose donde está su voto. Los resultados del acta no van a reflejar lo que realmente pasó en la jornada electoral”, critica.