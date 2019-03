“Hoy hay una necesidad de polarizar la sociedad que no sé dónde nos va a llevar”

Este periódico inaugura hoy esta serie, De urna en urna, en la que semanalmente los líderes provinciales de las diferentes formaciones políticas analizarán como afronta su partido la doble cita electoral de esta primavera. La serie, que concluirá pocos días antes de la campaña electoral de las generales, se abre con el portuense Joaquín Bellido, líder de AxSí (Andalucía por Sí), una formación de nuevo cuño que hereda tres alcaldías en la provincia: las de Barbate, Villamartín y Setenil.

–¿Se puede decir que AxSí afronta con ilusión la campaña de las municipales, porque esas elecciones siempre ha dado buenos resultados al andalucismo, y con resignación la de las generales?

–Digamos que la convocatoria de las generales nos ha fastidiado a todos, pero sobre todo a los partidos nuevos como el nuestro, que está recién salido de la incubadora. Pero además esta convocatoria es dañina porque viene a machacar la mala imagen que la gente tiene hoy de los políticos. La imagen que queda es que en muchos partidos mandan los intereses personales por encima de los problemas de la gente. Las elecciones municipales son diferentes porque ahí influye mas quién va en cada candidatura. Son unas elecciones más cercanas, más sentidas.

–¿Qué balance realizaron de sus primeras elecciones, las andaluzas de diciembre que le dieron unos 8.000 votos en la provincia?

–Para nosotros, que empezamos de cero, lograr un solo voto ya era un triunfo. Porque nosotros no nos comparamos con nada. Aquí todo es nuevo, desde el mensaje a la gente que integra AxSí. Las andaluzas fueron una buena experiencia y la pena fue que no tuviéramos más focos y más micrófonos para hacer llegar nuestro mensaje.

–¿A qué bloque apoyaría AxSí si lograra representación en el Congreso? ¿Al de izquierdas o al de derechas?

–Estamos en el bloque progresista, sin duda alguna. Somos un partido de izquierdas y federalista que apuesta por el desarrollo del Estado autonómico. No estamos con la derecha ni con sus discursos centralistas y antiautonómicos. Defendemos la justicia social, rechazamos los recortes y vemos necesario que se haga política pensando en las personas y no sólo en las empresas.

–¿Qué opina de lo que está sucediendo en Cataluña?

–Yo sí creo en el derecho de autodeterminación pero no estoy de acuerdo con el referéndum del 1-O. Y Puigdemont me parece un fascista del mismo tamaño que lo pueden ser Pablo Casado o el nuevo de Vox. Pero tampoco estoy a favor del artículo 155. Creo que hay muchas salidas al conflicto, pero para encontrarlas hay que dialogar. Hoy hay una necesidad de polarizar la sociedad que no sé dónde nos va a llevar. Pelearse por ver quién pone la bandera más grande me parece un fallo tremendo.

–Los partidos catalanes influyendo en los Presupuestos del Estado, el PNV poniendo y quitando presidentes, Coalición Canaria barriendo para su tierra... ¿A usted todo eso le molesta o le causa envidia sana?

–Todo eso lo que viene a demostrar es que el centralismo está en Madrid y que es allí donde se decide todo. La gente se queja pero no es capaz de decir: “Si miráramos por lo nuestro, decidiríamos nosotros mismos”.

–¿A usted le da miedo Vox?

–Miedo, no; pero preocupación, sí. Vox defiende cosas que, si llegaran a concretarse, supondrían un retroceso de muchos años y nos obligaría a echarnos de nuevo a la calle para defender esos derechos. Y el problema es que, al menos en Andalucía, no veo al PSOE liderando la derecha. Porque en esta tierra yo jamás he situado al Partido Socialista en la izquierda.

–¿Cuántas candidaturas presentará AxSí en la provincia para las municipales de mayo?

–En torno a una treintena. No está siendo una labor fácil, porque la gente está muy harta de política. Pero poco a poco vamos aumentando nuestra implantación.

–¿El primer objetivo para mayo es mantener las tres alcaldías?

–No. Ese es un reto muy importante que creo además que vamos a conseguir. Pero yo huyo siempre de la política resultadista. Por eso creo que lo más importante es que el mensaje del nuevo andalucismo vaya calando cada vez más en la sociedad. Como somos un proyecto en construcción, ahora lo prioritario es conseguir que la gente se alinee con nuestro mensaje, y que los andalucistas estemos en la calle atendiendo los problemas de la gente. En mayo buscaremos los mejores resultados, pero me parece muy importante que podamos presentar una candidatura en Vejer, o que podamos renovar el andalucismo en Conil o que logremos entrar en el Ayuntamiento de Chiclana, por ejemplo.

–¿En qué municipios de la provincia cree usted que el andalucismo puede dar la sorpresa?

–Hay agrupaciones que vienen funcionando muy bien, como la de Puerto Real, y en San Fernando tenemos una asamblea fuerte, y en todo el Campo de Gibraltar estamos dando muchos pasos adelante. Pero me haría ilusión lograr representación en Jerez y Cádiz.