IU reclama la aprobación urgente de los presupuestos municipales

El portavoz de IU, Ángel Fernández, pide que se cumpla el acuerdo municipal para que los trabajadores cobren el cien por cien de sus salarios en casos de baja por incapacidad temporal, aprobado a instancias de IU con el apoyo del concejal Antonio Sellez El grupo municipal de IU en Villaluenga del Rosario considera “urgente” que el Ayuntamiento de la localidad apruebe el Presupuesto Municipal de 2019. El portavoz de IU, Ángel Fernández, considera que “los presupuestos son importantes para que un pueblo funcione correctamente y ya estamos a finales de marzo y el alcalde aún no los ha llevado a Pleno”.

Fernández indica que, “entre otras cuestiones, los presupuestos de 2019 son esenciales para aplicar una de las mejoras más importantes que el Ayuntamiento de Villaluenga ha aprobado para su personal municipal, que no es otra, que el cobro del 100% de su salario cuando estos trabajadores estén de baja por incapacidad temporal”. El concejal de IU recuerda que esta propuesta fue aprobada el 27 de diciembre de 2018 a propuesta de Izquierda Unida y del concejal Antonio Sellez Pérez.

El portavoz de IU apunta que “el logro conseguido a favor de los trabajadores municipales tuvo la oposición inicial del alcalde y tres de los concejales del PSOE, así como de la concejala del PP” y recuerda que “el apoyo de Antonio Sellez Pérez a esta propuesta, propició que el alcalde lo apartara de sus funciones como teniente de alcalde y su salida del equipo de gobierno”. Fernández señala que “desde IU nunca hemos entendido cómo el alcalde no apoyó una propuesta que había sido defendida por el propio PSOE en la Junta de Andalucía y en el Gobierno de la Nación, y ahora no entendemos cómo una persona que no apoyó inicialmente este tipo de propuestas sociales puede ser designado candidato al Senado por el PSOE”.