Hoy se estrena en el Principal, con doble sesión, 'Musical Time Machine'

Musical Time Machine es la propuesta que hoy se presenta en el Teatro Principal de Puerto Real, en una doble sesión: a las 18:00 y a las 21:00 horas. Es el proyecto musical creado por el profesor del IES Manuel de Falla, Pedro Gallardo, quien hace tres años sorprendió con el montaje de Life is Music. En esta ocasión ofrecen Musical Time Machine, un divertido viaje por las distintas décadas del siglo XX, enmarcado en una historia de superación de la baja autoestima y la amistad. Viajarán al París de 1900 a bailar cancán o al Buenos Aires de los años 40 a disfrutar del tango. Así hasta los años 80. En el proyecto participan alumnos, ex alumnos, profesores, padres, personal no docente y músicos puertorrealeños que se encargarán de la música en directo con The Timetravelers Band.