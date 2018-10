La Guardia Civil saca pecho de su labor en la provincia y en Cataluña

Al grito de Viva España contestaron decenas de voces. Como si no les importara correr el peligro, tan actual, de ser catalogado automáticamente dentro del subgénero de facha-fascista. El grito de Viva España resonó y su eco se multiplicó por el patio de armas de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, donde estaban presentes muchos de los guardias que acudieron como miembros de la Usecic a defender la unidad nacional ante la intentona golpista a la Constitución de hace un año en tierras catalanas. Los actos de homenaje a la patrona de la Benemérita, la Virgen del Pilar, se convirtieron por segundo año consecutivo en una alabanza ante la labor de los agentes desplazados a Cataluña. “Fueron de los primeros en ser comisionados a Cataluña, junto con otros compañeros de distintas unidades territoriales, y dieron una lección de entrega y abnegación, renunciando a intereses personales con el único propósito del bien del servicio”, dijo el coronel Alfonso Rodríguez Castillo ante una representación de la sociedad gaditana. Junto al coronel de la Comandancia gaditana presidió el acto José Pacheco, subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, quien destacó que este año se cumple “el 30 aniversario del ingreso de la mujer en la Guardia Civil”.

El coronel Rodríguez Castillo recordó la integración de la mujer en la Benemérita

Pacheco recordó que los agentes vigilan una demarcación complicada que va de la Bahía a la Sierra, “en la que se han reducido las tasas de criminalidad y de infracciones, y que mejora la sensación de seguridad ciudadana”. No quiso pasar por alto el problema de la inmigración ilegal, que tantos problemas ha causado en los últimos meses y que Pacheco ha vivido en primera persona con sucesivas visitas a localidades como Barbate, Tarifa o Algeciras junto al ministro del Interior, Grande Marlaska. “Son muchos los ejemplos que podría mencionar en relación a este tema. Cada vez que he estado en Barbate o en cualquier otro lugar en el que habéis estado atendiendo a estos migrantes, lo habéis hecho con una sensibilidad y humanidad dignas de admiración, que van mucho más allá del deber. Y en especial, mi más profundo agradecimiento a los dos guardias civiles de la Usecic que el otro día, tras la llegada de una patera a Roche, se lanzaron al mar y salvaron la vida a un menor”, concluyó. Por su parte, Rodríguez Castillo agradeció la presencia de las autoridades y mostró su orgullo por la labor de las guardias civiles, “aquellas que hace 30 años marcaron el paso y a las que lo siguieron. Habéis enriquecido este cuerpo con vuestro ejemplo, constancia y buen hacer y sobre todo con trabajo. Junto a vosotras con corresponsabilidad hemos avanzado mejorando en igualdad real y efectiva mediante medidas eficaces de conciliación y las condiciones de prestación del servicio. El reflejo de estos avances se traduce en que más del 30% de los ingresos en la Academia General Militar del 2018, futuros oficiales y líderes de esta Institución son mujeres y el 18% de los ingresos en la Academia de Baeza, marcando una clara tendencia alcista en la presencia de la mujer en el cuerpo”, dijo.Rodríguez Castillo no se olvidó de la labor benemérita de sus hombres, sus rescates y apoyo a los inmigrantes en las costas gaditanas por ejemplo. “Se han rescatado en la provincia más de 18.000 inmigrantes, lo que evidencia un esfuerzo inconmensurable, y que en muchos casos incluso con riesgo para las vidas de los agentes”.