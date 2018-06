Golpetazo contra la lotería ilegal en la provincia de la Policía Autonómica

La Policía Adscrita a la Junta de Andalucía de la provincia de Cádiz ha propinado un golpetazo en la línea de flotación de la organización OID, dedicada a la venta de lotería ilegal por toda la comunidad y otros puntos del país. Juan Expósito, jefe de la Policía Autonómica en Cádiz, destacó ayer el minucioso trabajo llevado a cabo por sus hombres, que se remonta al mes de enero, cuando comenzaron unas pesquisas que finalizaron el pasado jueves cuando cuatro registros simultáneos en Cádiz, Algeciras, Jerez y Chiclana arrojaron una incautación récord en los últimos 25 años en la comunidad. "El año pasado ya realizamos una operación similar, aunque entonces se decomisaron unos 60.000 boletos menos. Es un trabajo largo pero que ha dado sus frutos ahora cuando el juzgado ha autorizado los registros. Estamos hablando de un palo enorme para esta organización, puesto que valoramos los boletos requisados en 450.000 euros", afirmó.

En total, esta actuación policial contra la OID en varias ciudades de la provincia ha finalizado con el decomiso de 336.235 boletos clandestinos (de ellos 2.500 del tipo conocido como rasca) que se iban a distribuir por toda la provincia. También se incautaron 2.633 euros en metálico.

La operación es la mayor de estas características en Andalucía en los últimos 25 años

De momento en la operación no hay detenidos, ya que las infracciones de este tipo suponen una falta administrativa. No obstante, Juan Expósito declaró que están investigando si se pueden abrir diligencias penales por un delito fiscal contra la hacienda pública. En ese caso sí que podrían producirse detenciones. "Eso es lo que vamos a ver ahora, porque la cosa cambia bastante si habláramos de un delito penal por fraude fiscal", indicó el jefe de la Autonómica en Cádiz.

El amplio dispositivo policial se desarrolló de forma simultánea en las sedes que tiene la OID en estas cuatro localidades. El jueves los agentes cerraron unas actuaciones que se habían iniciado a principios de año y que culminaron con el requerimiento judicial para proceder a realizar registros en las cuatro sedes simultáneamente para impedir las llamadas de alerta de una a otras. En concreto, el resultado de la actuación en Cádiz se resume con la intervención de 135.414 boletos (2.000 de la lotería rasca) y 1.700 euros. Estaba previsto que esos boletos se distribuyeran en el mes de junio y primeros días de julio. La entrada en la sede de los agentes coincidió con la llegada de una empresa de transporte que entregó en la sede 52.000 boletos para los sorteos de la semana del 9 al 14 de julio.

Por su parte, en el registro con mandamiento judicial en la sede de la OID de Chiclana se incautaron 89.723 boletos, y en la de Algeciras el registro policial culminó con la intervención de 86.407 boletos y 920 euros. En la sede de la OID en la ciudad de Jerez, la que menor número de vendedores tiene, se han intervenido 24.691 boletos, de ellos 500 rascas.

Esta intervención forma parte de la actividad que mantiene la Unidad de Policía Adscrita contra el juego ilegal, que en 2017 aumentó un 163% la incautación de boletos de loterías fraudulentas en Andalucía, tras requisar un total de 779.267 cupones de sorteos sin la preceptiva autorización. En el caso de la provincia de Cádiz, la Policía andaluza intervino el pasado año un total de 463.337 boletos de loterías ilegales que carecían de autorización administrativa para este tipo de sorteos, lo que supone el 59% de lo incautado en toda Andalucía.

Todos los boletos intervenidos y la documentación han sido remitidas a la Delegación del Gobierno para que el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos instruya el correspondiente expediente sancionador contra la mencionada organización.

En lo que va de 2018 el Grupo de Juego de la Jefatura Provincial de Cádiz y el Grupo de Algeciras han realizado un total de 102 actas de denuncias por distribución y venta de boletos ilegales en nuestra provincia. Estas intervenciones son el resultado de las investigaciones desarrolladas para el control y desmantelamiento de aquellas organizaciones que gestionan la venta y distribución de boletos y cupones para sorteos con premio en metálico sin la correspondiente autorización administrativa.

Hay que recordar que la OID es una organización no autorizada por la Junta de Andalucía para la celebración, organización y distribución de un sorteo paralelo al de la ONCE y es uno de los principales distribuidores de esos billetes en la provincia. Esta organización se ampara en su carácter presuntamente social para realizar su actividad, pero las numerosas actuaciones realizadas por la Unidad de la Policía Adscrita ponen al descubierto que sus actuaciones no parecen tener ese fin. De hecho, no están dados de alta en la Seguridad Social la mayoría de los vendedores, a los que la OID capta entre personas desempleadas o que tienen algún tipo de ayuda social mientras usan de pantalla a personas con discapacidad, aunque tampoco hay constancia de que se seleccione a los vendedores por este motivo.

El juego es una actividad regulada por ley y su práctica está sujeta al cumplimiento de una estricta normativa. Los locales y personas que organizan actividades ilegales en este ámbito perjudican a los establecimientos y entidades que sí cumplen la legislación y suponen un menoscabo al erario público, ya que no abonan las tasas e impuestos correspondientes. Además, este tipo de actividades irregulares constituye una vulneración de las condiciones técnicas y de seguridad que deben tener este tipo de locales.