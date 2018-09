El Gobierno insiste en la precisión de las bombas que vendió a Arabia

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguró ayer que aunque el contrato de venta de armas a Arabia Saudí no especifica que las bombas no vayan a ser utilizadas contra la población civil en el conflicto en Yemen son "láser de alta precisión" y no se van a equivocar "matando yemeníes".

"El Gobierno sabe lo que está vendiendo, son láser de alta precisión y, por lo tanto, si son de alta precisión no se van a equivocar matando yemeníes", dijo Celaá.

La portavoz explicó que el Ejecutivo actúa "de manera colegiada" y así lo ha hecho al decidir finalmente cumplir el contrato de venta de misiles a firmado en 2015 entre España y Arabia Saudí.

El Ministerio de Defensa avanzó primero que el contrato se cancelaría y se devolverían los 9,2 millones de euros abonados por este material.