El Gobierno asigna las funciones que ejercía el ex edil Joaquín Páez

El reciente nombramiento de Joaquín Páez como presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha obligado a remodelar la composición del Gobierno local (PSOE-Ganemos). El nuevo cargo de Páez ha supuesto su renuncia como concejal y, en consecuencia, dejar de desempeñar sus funciones como delegado municipal de Educación, Minorías Étnicas, Medio Ambiente y Playas, así como de vicepresidente de la empresa pública Chiclana Natural.

Virginia Forero Alguacil, la siguiente de la lista del PSOE en las elecciones municipales de 2015, será la persona que sustituirá al ya ex concejal Joaquín Páez. No obstante, no asumirá la totalidad de las áreas que llevaba su antecesor y, asimismo, estará liberada al 75 por ciento. De esta manera, será la futura responsable de las delegaciones de Educación y de Minorías Étnicas, dependiendo de la concejala Pepa Vela.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Joaquín Guerrero Bey, se hará cargo del área de Medio Ambiente (gestión de agua, residuos y espacios verdes) y además pasará a ocupar la vicepresidencia de la empresa municipal Chiclana Natural.

Asimismo, la delegación de Playas será dirigida por Ana González Bueno, que la sumará a sus competencias de Turismo y Urbanismo, aunque la estructura administrativa para la gestión continuará en Chiclana Natural. Por último, el concejal de Fiestas y Tráfico, José Manuel Vera, ocupará la tenencia de alcaldía que queda vacante con la marcha de Páez.

Forero pasará a formar parte del Gobierno local una vez se reciba la documentación de la Junta Electoral y se pueda celebrar la sesión plenaria en la que se dé cuenta de su incorporación. Estos cambios en inciden en las metas que se ha marcado el Gobierno municipal en estos últimos meses del periodo corporativo ante la proximidad de las elecciones municipales de mayo de 2019. De esta manera, el Gobierno local resalta su propósito de "impulsar al máximo el proceso de regularización de viviendas, para lo que la Delegación de Urbanismo, una vez aprobadas las ordenanzas, dedicará todos los esfuerzos a que este proceso consiga el mayor éxito", añadiendo que "el objetivo será seguir atendiendo las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad y propiciando las inversiones y la generación de riqueza para la creación de empleo".