–Hablemos de las dos palabras que más se han escuchado en estas últimas 48 horas: valor jurídico.

–El ministro alemán de Exteriores ha declarado que por supuesto que sí. Yo creo que es bastante evidente que una declaración del Consejo tiene un valor cuando lo que hace es desarrollar el enfoque de un artículo de un tratado internacional y el propio Reino Unido lo respeta.La Comisión es garante del Tratado y no van a negociar de forma diferene a lo que han firmado. Si no se cumple se puede acudir a los tribunales y los tribunales europeos dirán ustedes no pueden ir contra lo que ustedes mismos han acordado. Existe una vinculación jurídica, que no es que lo diga yo sino una serie de catedráticos de las más diversas disciplinas que lo han revisado y a los que se ha consultado.

–El embajador del Reino Unido ha hecho una tourné por los medios de comunicación para afirmar que la soberanía británica sobre Gibraltar no está en discusión.

–Lo que dice el acuerdo es que no se podrá negociar nada con el Reino Unido sin el consentimiento de España. Naturalmente, en esas futuras negociaciones el Reino Unido mantendrá su postura histórica, la soberanía, pero su posición está muy debilitada.

–Entonces se pondrá la soberanía sobre la mesa.

–Es el momento de, sin irritaciones, ponerlo todo sobe la mesa. Gibraltar es un territorio en vías de descolonización. Tampoco hay derecho a la autodeterminación y esto está fijado por la ONU. Reino Unido tutela las relaciones exteriores de Gibraltar, pero eso no es soberanía.

–Acabo de venir de hablar con muchos trabajadores españoles en Gibraltar. Hay muchas dudas y muchos temores.

–Es normal que haya temores cuando se producen cambios, pero nuestra responsabilidad es repartir prosperidad para los ciudadanos y aprovechar el inmenso potencial del Campo de Gibraltar. Nuestro embajador allí, Agustín Núñez, está transmitiendo lo que queremos hacer y cada vez hay más gentes que ve este momento como de gran esperanza. Para eso hemos diseñado un plan con un fuerte acompañamiento inversor. Los derechos de nuestros ciudadanos son el elemento más importante en estas negociaciones y una vez que la zona esté pacificada se podrán lograr avances.

–¿Zona pacificada?

–Me refiero a solucionar polémicas fiscales, el lío del contrabando, la competencia desleal que hace que las empresas se instalen en la Roca y no en las localidade alrededor. Ya ha habido frutos. De hecho, hemos cerrado acuerdos que están a falta de firma sobre las discriminaciones laborales a los trabajadores españoles, la cooperación judicial, el acercamiento de los precios, que nuestros pescadores no sean molestados cuando faenan en la Bahía... Poco a poco.

–Los gibralteraños no se fían del papel español.

"A la larga los gibraltareños se van a encontrar más cómodos con una negociaciones que pasen por Madrid que por Londres"

-Creo que a la larga se van a encontrar más cómodos en una negociación que pase por Madrid que por Londres y eso va a ser por la propia ley de la gravedad, ya que el Gobierno de Londres no va a tener una postura de fuerza para defender sus intereses. Ellos, abrumadoramente, no querían salir de Europa, más de un 95% dijeron no al 'Brexit'. Y en las reuniones en las que asistía Picardo entre España y el Reino Unido muchas veces las divergencias eran más con ellos que con nosotros.

–Otro temor es que haya elecciones, cambie el Gobierno y se vuelva a la doctrina Margallo, es decir, soberanía española por encima de todo.

–La propia postura dentro del PP cambió con el ministro Dastis, que era mucho más razonable, más constructiva. Por eso mantuvimos a su equipo negociador. Es cierto que la nueva dirección del PP, quizá por estrategia electoral, está endureciendo la postura. Si lo que pretenden es ir a por todas, desde luego, a corto plazo, no se va a conseguir nada.

–Trabajadores españoles de Gibraltar hablan de Seguridad Social, jubilaciones...

–Eso no va a peligrar nunca. No hubiera peligrado incluso aunque no hubiera existido acuerdo.

–¿Ve alguna posibilidad de repetición del referéndum?

–Todo es posible en política. Es posible, aunque no deseable, que Theresa May no consiga sacar adelante el acuerdo en su Parlamento, y es probabale que haya elecciones y que de esas elecciones salga un Gobierno proeuropeísta. Se sabe por los sondeos que es posible que los británicos votaran ahora otra cosa. Todo eso es posible. En caso de un cambio de posición, tendrían que reunirse los 27 para aceptar al Reino Unido del mismo modo que se reúnen para aceptar a un nuevo miembro.

–Entonces nos olvidamos de un ‘pelillos a la mar y vamos a olvidarnos de todo esto’.

–Tendrían que decirlo los juristas, pero por mis conocimientos considero que es prácticamente imposible. Durante mucho tiempo el Reino Unido ha ido arrastrando los pies. No han querido ni la carta social, ni el espacio Schengen, ni el euro. Desde los tiempos de Thatcher con aquello de I want my money back el Reino Unido no ha querido avanzar al mismo ritmo en la creación de un espacio europeo. Si volviera a llamar a la puerta habría que decir “¿entráis? Vale, si entráis tenéis todos estos cheques pendientes”.Pero ya digo, eso es entrar en un terreno de la especulación y no nos encontramos ni mucho menos en ese momento.