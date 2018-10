Gibraltar duda que pueda alcanzar un acuerdo fiscal inmediato con España

El Gobierno de Gibraltar duda de que pueda alcanzar un acuerdo con España sobre transparencia fiscal antes del Brexit, como se denomina a la salida del Reino Unido y el Peñón de la Unión Europea, prevista para el 29 de marzo de 2019. Este es el principal punto de controversia de la negociación que mantiene el gobierno español con los del Reino Unido y Gibraltar para cerrar un paquete de medidas prácticas que rijan la convivencia entre los dos lados de la Verja tras el divorcio.

España considera a Gibraltar un paraíso fiscal oficialmente desde 1991 y ha criticado en numerosas ocasiones la competencia desleal que supone sus sistema económico. La colonia tiene unos 32.000 habitantes y acoge unas 14.000 sociedades en 6,5 kilómetros cuadrados. Mientras que en España el impuesto de sociedades alcanza el 25%, en Gibraltar se reduce al 10%, y además no se paga IVA ni impuestos sobre patrimonio o sucesiones.

"Estamos tratando de acordar un tratado fiscal para resolver el malentendido permanente de algunos sectores en España sobre nuestro sistema fiscal internacionalmente aceptado. Este memorando tampoco está aún completado. No sé si será posible llegar a un acuerdo final con respecto a este asunto en esta etapa, pero continuaremos con las conversaciones para buscar un consenso", ha explicado el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, en un discurso informativo de la situación pronunciado en el Parlamento de Gibraltar.

Al intercambio de datos fiscales está dedicado uno de los cinco memorandos de entendimiento que los británicos están negociando con España de forma paralela al Protocolo para la Retirada de Gibraltar, que está prácticamente ultimado. Estos documentos sobre asuntos concretos pueden seguir negociándose durante el periodo de transición hacia el Brexit.

El primero de estos memorandos está dedicado a la implementación de los derechos de los ciudadanos, protegidos por el acuerdo principal. El segundo está referido al Medio Ambiente, el único de todos en el que no existen banderas, por cuanto la contaminación no entiende de fronteras y la predisposición entre ambos es máxima. El tercero contempla la cooperación policial y aduanera que ya ha alcanzado niveles óptimos en el pasado y que tampoco parece que vaya a generar problemas. El cuarto memorando se refiere al comercio de tabaco. Aunque el acuerdo no está cerrado, si que ambas partes han avanzado bastante y todo indica a que no será obstáculo. Ambas partes están buscando el mejor modo de establecer un diferencial fijo del precio de los cigarrillos, que los gibraltareños quieren que sea global y los españoles, producto a producto. El quinto es el que atiene a la cooperación fiscal y es donde más problemas está habiendo. De hecho existe la posibilidad de que el memorando acabe por ser apartado de momento tal y como sucedió con el que se intentó poner en marcha para el uso conjunto del aeropuerto, de momento fuera de la negociación tal y como ha confirmado el propio presidente español, Pedro Sánchez.

En su discurso, Picardo ha alabado el enfoque del actual Gobierno socialista de España y también del anterior ministro de Exteriores, el popular Alfonso Dastis.

Respecto al Protocolo de Retirada, el ministro principal asegura que "existe una razón genuina para el optimismo de que ya no hay ningún signo de interrogación sobre la inclusión de Gibraltar en ningún período de transición o implementación".

El alcalde de La Línea, Juan Franco, espera que el posible acuerdo con Reino Unido para que el periodo transitorio tras el Brexit se aplique a Gibraltar sea lo más beneficioso posible para la ciudad, recordando que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ante la comisión mixta Congreso/Senado llegó a afirmar que este acuerdo está "casi resuelto". En una nota, el alcalde ha manifestado su confianza en que cualquier tipo de acuerdo incluya un tránsito por la frontera lo más fluido posible, ya que lo contrario supondría graves perjuicios para La Línea y sus ciudadanos.